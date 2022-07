Toby Alderweireld en Pro League: le gros coup de l’Antwerp

Si le défenseur central de 33 ans a été formé… chez le rival anversois, le GBA, qu’il quittait à 15 ans pour Amsterdam, c’est à l’Ajax qu’il a fait ses premiers pas en équipe première, avant de passer à l’Atlético Madrid, Southampton puis d’exploser à Tottenham, où il a même gagné une place dans le onze de l’année de Premier League (2016). Un an après avoir quitté les Spurs pour le club qatari, cet Anversois pur jus, qui a d’ailleurs la cathédrale de sa ville natale tatouée sur l’avant-bras, rejoint donc déjà un nouveau club.

"Quand vous voyez ses qualités, vous vous doutez que ce ne sera pas très difficile pour lui de s’adapter à l’équipe", explique Paul Gheysens. "Toby était très motivé à l’idée de venir, a réglé pas mal de choses lui-même. Et quand un joueur le veut à ce point, tout est possible. Toby est parti depuis qu’il a 15 ans et voulait revenir à Anvers. Il voulait prendre du plaisir et aider sa ville à arriver au sommet."

C’est un gros investissement pour l’Antwerp, mais pas autant que les 13 millions € dépensés par Al-Duhail il y a un an, évidemment. "Toby y a mis beaucoup du sien pour que ça se fasse", poursuit le président. "Et tous ceux qui auraient pu l’avoir à ces conditions auraient fait ce transfert."

C’est une bonne nouvelle à beaucoup d’égards. Pour le championnat belge, qui récupère un joueur de dimension internationale. Il arrive en fin de carrière, certes, mais son expérience, son sens du placement et sa qualité de passe longue n’ont pas disparu au Qatar.

C’est également une bonne chose pour les Diables et Alderweireld lui-même puisque le niveau de la Qatar Stars League était insuffisant pour lui permettre de rester au niveau que l’on attend dans une équipe candidate à une demi-finale de Mondial. La D1 belge n’est pas la Premier League, mais au moins Alderweireld y trouvera-t-il un environnement plus compétitif pour préparer le tournoi qatari.

Le transfert devrait être signé dans les prochains jours. "La procédure administrative est lancée et prendra encore quelques jours", explique le matricule 1. "L’objectif est de finaliser le plus rapidement possible ce transfert, pour qu’il passe les tests physiques et médicaux. Nous espérons voir Toby rapidement sur le terrain, pour le présenter officiellement."

Il faudra voir quand l’ex-joueur des Spurs sera prêt puisqu’il n’a pas pris part aux deux premiers matchs d’avant-saison d’Al-Duhail et n’était pas présent au stage de son équipe en Autriche. Il lui faudra quelques semaines pour être au top de sa forme. Espérons pour Alderweireld et le matricule 1 que ce transfert soit davantage une réussite que celui de Lombaert à Ostende, en 2017, à 32 ans.

La signature d’Alderweireld est une plume à mettre au chapeau de Marc Overmars. Le nouveau directeur sportif a été un acteur déterminant dans ce transfert. On l’avait d’ailleurs vu dans une loge du Bosuil, lors d’un match des playoffs contre Anderlecht aux côtés de celui qu’il avait connu aux Pays-Bas. "Overmars et moi avons un bon contact depuis ma période à l’Ajax, où j’ai travaillé avec lui", avait expliqué Alderweireld en juin, lors du rassemblement des Diables. "Tout le monde sait que j’aime la ville d’Anvers, mais ce n’est pas officiel maintenant."

Sauf revirement de dernière minute ou pépin physique, ce le sera dans les tout prochains jours.