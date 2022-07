Charleroi a entamé ses six jours de stage aux Pays-Bas avec 23 joueurs

Confirmés ces derniers jours, les départs en prêt de Valentine Ozornwafor (Sochaux, Ligue 2) et Didier Desprez (Paris Atletico, National) ont réduit l’effectif d’Edward Still pour ces six jours de stage au Bilderberg Groot Heideborgh de Garderen (Pays-Bas). L’entraîneur du Sporting a dès lors convoqué les jeunes Roméo Monticelli (ailier, 16 ans) et Jason Dalle Molle (défenseur, 17 ans) pour compléter son noyau (23). Blessés, Van Cleemput et Boukamir sont restés en Belgique.