Anderlecht : de sacrés choix en vue pour Mazzù

Gardien

Quatre gardiens se sont partagés les 180 minutes: Verbruggen, Coosemans, Wellenreuther et le jeune Vanhoutte. Mazzù voulait voir les portiers derrière Van Crombrugge (qui jouera mardi contre Helmond). Si Verbruggen a confirmé son charisme dans la cage, la hiérarchie n’est pas remise en cause.

Défense

Le trio Hoedt-Debast-Delcroix devrait débuter dans le championnat. Le Néerlandais a brillé par quelques longs ballons mais il s’est aussi montré fébrile par moments. Debast a été impérial tandis que Delcroix a fait son match dans le second duel, le moins intense. On aura aussi noté la belle aisance de Sadiki dans le centre de la défense. L’essai Mykahylichenko à l’axe gauche a, lui, été moins convaincant.

Flancs

À droite, Murillo est toujours là et il a montré qu’Ishaq était encore un cran en dessous pour l’instant. Si le mercato n’existait pas, le Panaméen commencerait la compétition. À gauche, Gomez est le titulaire imaginé mais il n’a fait que regarder ses équipiers en tenant une poche de glace au niveau du pubis.

Avec un autre profil, Amuzu part favori. Ce n’est pas la pâle prestation d’Angulo qui fera douter Mazzù. C’est aussi la position où l’explosif Duranville est monté au jeu. Le coach l’a beaucoup guidé pendant le match et semble avoir l’ado à la bonne.

Milieu

C’est le plus gros chantier. Un seul joueur paraît sûr de sa place dans le triangle: Verschaeren, encore auteur de deux buts après son triplé contre Roda. Il est le leader technique de l’équipe. C’est plus vague pour les deux autres postes, le milieu défensif et le relayeur. Mazzù a dû beaucoup parler et parfois crier quand Kana et Olsson jouaient le premier duel. Leur façon de presser n’était pas adéquate. Trebel semblait avoir une belle carte à jouer comme un milieu défensif mais il n’a pas été très présent dans le jeu, malgré une récupération décisive sur l’unique but, de Stroeykens. Ashimeru et Ait El Hadj n’ont pas non plus été à leur meilleur niveau. Arnstad pourrait créer la surprise?

Attaque

Esposito était bien sûr l’attraction. Il a donné un assist d’une déviation subtile au bout de 30 secondes mais l’Italien n’est pas un clone de Zirkzee. Malgré des ressemblances techniques, Esposito est un vrai neuf, là où le Néerlandais était plutôt un dix déguisé. Le joueur de l’Inter a plus besoin d’être nourri en ballons. Son entente avec Verschaeren est déjà prometteuse mais il reste à lui trouver un second attaquant. Raman a marqué et devrait débuter dans le championnat mais il n’a pas séduit non plus. Refaelov n’est pas à l’aise si haut et semble avoir reculé dans la hiérarchie. Verbeke et Vandenhaute, présents aux côtés de Coucke, auront noté qu’un renfort (Fabio Silva?) pourrait être utile.