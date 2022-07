Une tactique claire, le retour de Nielsen et l'association Vanzeir-Adingra: les enseignements du nul de l'Union à Brighton

Une rencontre lors de laquelle l’Union n’a pas déçu et a tenu tête à son adversaire (0-0, t.a.b. 5-4) qui ne jouait cependant que sa première rencontre amicale de sa préparation.Les Bruxellois auraient même pu, avec un peu plus d'efficacité, repartir d'Angleterre avec une victoire. Malgré tout, quelques enseignements peuvent être tirés de cette rencontre.

Une tactique claire. Comme lors de ses trois premiers matchs amicaux, l’Union a évolué dans un 3-5-2 qui avait fait des merveilles en D1B puis en D1A la saison dernière. Karel Geraerts a logiquement choisi la continuité avec ce système de jeu que devront désormais assimiler au plus vite les nouveaux joueurs. Si le trio Sykes-Boone-Van der Heyden était titularisé derrière mercredi face au Racing Luxembourg, c’est une charnière sans nouvelle tête qui commençait ce samedi soir (Kandouss-Burgess-VDH). Avec comme résultat une plus grande assurance défensive. Au final, l'Union sort une deuxième clean-sheet dans sa préparation.

L’association Vanzeir-Adingra. Pour la première fois depuis le début de la préparation, Vanzeir et Adingra étaient titularisés par leur coach. Les deux joueurs étaient alignés l’un à côté de l’autre sur le front de l’attaque alors que Nieuwkoop et Dony prenaient place dans les deux couloirs. Adingra, prêté par Brighton, a plusieurs fois fait mal grâce à sa vitesse comme sur ce solo réalisé après la demi-heure de jeu. Mais comme mercredi face au Racing Luxembourg, l’Ivoirien n’a pas su se montrer assez efficace dans le dernier geste. Vanzeir, de son côté, s’est moins montré même s’il était proche d’apporter le ballon de l’ouverture du score au quart d’heure de jeu.

La réapparition de Nielsen. Surprise à la lecture de la feuille de match: Casper Nielsen était remplaçant lui qui était absent des trois premières feuilles de match de la préparation de l’Union. Le Danois, qui attend toujours impatiemment son départ, est même monté au jeu à la mi-temps et a donc reçu 45 minutes de jeu. Placé sur le terrain comme numéro 8, Nielsen a souvent replacé ses coéquipiers sans ménager ses efforts.

Encore du temps de jeu pour tous. A deux semaines du début du championnat, Geraerts continue à donner du temps de jeu à (presque) tous ses joueurs. Face à Brighton, le T1 unioniste a réalisé cinq changements à la pause avant de faire monter six nouveaux joueurs 20 minutes plus tard. Les jeunes Salah, Huygevelde et Berradi ont reçu du temps de jeu tout comme Imbrechts, le troisième gardien.

Une première pour Undav et Kozlowski. Les anciens Unionistes Deniz Undav et Kacper Kozlowski ont reçu leurs premières minutes avec Brighton en montant tous les deux à la pause. L’Allemand n’a pas eu l’occasion de se montrer face au goal unioniste alors que le Polonais, auteur de plusieurs belles transversales, est sorti blessé avant la fin de la rencontre. Kaoru Mitoma, de son côté, n’était pas sur la feuille de match.

Union SG : Moris (65e Imbrechts), Kandouss (65e Sykes), Burgess (65e Boone), Van der Heyden (65e Huygevelde), Teuma (46e Nielsen), Lynen (46e Puertas), Nieuwkoop (65e Lewis), Ziani (46e Lapoussin), Dony (65e Salah), Adingra (46e Berradi), Vanzeir (46e Eckert)