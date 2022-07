L’ancien entraîneur du Standard avait dit, juste après le match contre Gand: " Il n’a pas fait son travail correctement. C’est la deuxième fois qu’il passe à côté. Il accepte sa responsabilité, mais quand on prend cette responsabilité, il faut arrêter de faire l’erreur après ."

Un peu plus de quatre mois après ce renvoi sur le banc, le gardien évoque, pour la première fois, cet épisode pas agréable, et sa situation actuelle, pas tranchée.

Arnaud, commençons par un retour en arrière. Comment avez-vous vécu votre mise sur le banc en fin de saison passée?

Sur le moment même, cela fait mal. Quand tout se passe bien, on a l’impression que rien ne peut nous arriver. Puis ça vous arrive, et on se dit: reviens un peu les pieds sur terre.

Vous n’aviez pas vu venir cette sanction?

Pas du tout. On fait tous des erreurs, et dans ma philosophie, on apprend de ses erreurs. Mais là, c’est un peu comme si on m’avait mis dans un coin en me disant que je n’avais pas bien fait mon travail. Au début, ce n’est jamais agréable, puis on analyse, on essaie de comprendre pourquoi ces choses-là sont arrivées.

Avez-vous parlé avec Luka Elsner, notamment de la manière dont il vous a déclassé?

Oui, on en a parlé le lendemain. Il s’est rendu compte qu’il est allé trop loin. Il m’a dit qu’il n’aurait pas dû dire cela, comme ça, et il s’est excusé. Plusieurs fois même. Mais, excuse ou pas, il a maintenu sa décision.

Vous compreniez sa décision?

Oui, je l’ai comprise. Je me suis troué deux fois de suite, et personne n’est au-dessus du lot. J’avais fait un bon début de saison, mais c’est impossible de rester au même niveau, tout le temps. On voyait tous que c’était un bordel infini, et à un moment, on craque.

Avez-vous pris cette décision comme un manque de respect?

Plutôt comme une injustice, par rapport à la manière dont cela s’est passé, plus que la décision elle-même. Ce n’est pas aller sur le banc qui a fait mal, mais plutôt la manière. Quand on se décarcasse autant pour le club, c’est dur. Ce n’est pas dans ma personnalité, mais j’ai pris mon rôle de capitaine à cœur, j’ai essayé de mettre le club et l’équipe avant moi. Après, j’ai eu le sentiment d’être le bouc émissaire.

Cela vous a-t-il fait réfléchir sur votre futur au Standard?

Non, car je suis fort dans le présent. Je savais que le coach n’allait plus résister, c’était devenu impossible qu’il reste. Or, qui dit changement dit nouveau départ; départ en vacances pour se remettre les idées au clair… C’est comme si on avait tourné une page.

Quel est votre statut, actuellement?

Je ne sais pas. On ne m’a encore rien dit. Le coach observe beaucoup.

Le fait qu’il n’y ait pas de hiérarchie établie à quinze jours du début du championnat, cela peut-il vous perturber?

Non. Je suis concentré sur le moment présent et sur moi-même. Si je pars avec le statut de numéro deux, j’essayerai de comprendre pourquoi. Si c’est le cas, ce sera à moi à travailler davantage.

Vous n’avez pas encore eu le brassard de capitaine lors des matchs amicaux…

(il coupe) Ce n’est pas un souci, ça.

Parce que c’est peut-être mieux?

Oui, ce n’est pas fait pour moi, actuellement. On a le brassard et, au final, quand on veut aider et dire des choses, cela peut vite se retourner contre vous. Être capitaine ce n’est pas dans mon tempérament, actuellement. Je ne suis pas du genre à parler tout le temps devant le groupe. J’ai voulu faire certaines choses pour le bien du club, me mettre en avant, alors que ce n’est pas dans ma personnalité.

Cela a pu se retourner contre vous en interne, dans le vestiaire?

Non, pas avec les équipiers. Mais c’est toujours difficile de dire certaines choses, et cela ne plaît pas toujours, à la personne qui réceptionne la remarque.

Si on vous propose le capitanat, vous direz non?

Je pourrais dire oui. Mais je dois discuter, dire comment je vois les choses en étant capitaine. Mais en toute honnêteté, je ne vais pas en faire une obsession, du capitanat.

Si vous n’êtes pas numéro un à la reprise, vous pourriez réfléchir à votre avenir?

J’y réfléchirai, mais je ne me projette pas. Je vis le moment présent, et je laisse les choses évoluer. Il faut voir aussi quelles sont les intentions du directeur sportif (Fergal Harkin, qui n’arrivera qu’en août).