Les Mauves ont posé leurs valises à Horst, aux Pays-Bas, depuis mercredi pour y peaufiner leur préparation alors que la compétition reprend déjà dans deux semaines avec un match face à Ostende. " Nous ne sommes pas encore prêts , affirme Mazzù sans détour. C’est tout à fait normal après si peu de temps ensemble. Nous sommes encore loin du début de saison tout en étant proche du premier match ."

Comprenez que le coach considère son équipe sur le bon chemin mais encore loin d’avoir le niveau qu’il exige. Car, comme il l’a répété, il a pour but de tirer le maximum de chaque personne l’entourant. " Mes attentes sont hautes pour tous les joueurs. Peu importe d’où ils viennent (NDLR: la question était lié à Esposito). Pour performer, les individus et le groupe doivent être à leur meilleur niveau. Là est mon défi. Si j’y parviens, certains joueurs auront su aussi se mettre en avant. "

Les joueurs ont faim

Si ça rigole autant que ça travaille sur la pelouse de Horst, c’est parce que Felice Mazzù a un double objectif. Le premier: former un groupe. Dimanche aura d’ailleurs lieu une activité de team building pour souder les liens. " L’atmosphère dans le groupe est positive , affirme le capitaine Hendrik Van Crombrugge. On sent que les joueurs ont faim ."

On pense notamment à Adrien Trebel qui, après avoir été mis de côté par Kompany, semble être comme un poisson dans l’eau dans cette équipe. Il est souvent entouré de jeunes et s’est permis une prise de catch sur Benito Raman après un volley-foot enflammé. " Il possède une grosse mentalité, a connu des blessures, a vécu dans l’ombre mais il est de retour et le coach lui offre une opportunité, dit Van Crombrugge. À lui d’être la meilleure version de lui-même. "

Laissez le temps pour installer le système

La presse n’a été conviée qu’à 45 minutes d’entraînement. La partie ludique. La suite doit rester secrète car Mazzù et son staff y travaillent leur jeu, leur tactique. " Il faudra un peu de temps pour passer de quatre à trois défenseurs. Peut-être plus que ce qu’on croit mais je constate que nous avançons bien , dit le coach. Je vois des connexions dans le groupe. On arrive, avec le staff, à poser de nouvelles idées et les joueurs respectent ce qu’on demande. Le constat est positif ."

Pour les joueurs, la donne a changé mais tous ont l’air de s’y faire. " La manière de travailler est différente , analyse Van Crombrugge. La grande différence est l’adaptation à un nouveau système et une nouvelle philosophie de jeu ."

Mazzù botte en touche pour Fabio Silva

Les nouveaux s’intègrent également progressivement. " Nilson Angulo va avoir plus de temps de jeu dans les matchs à venir et Ishaq Abdulrazak a déjà montré de belles choses ", résume Mazzù.

Quant à Sebastiano Esposito, ce stage lui permettra de découvrir ses équipiers et de se mettre en confiance. " On voit que c’est un profil intéressant , dit Verschaeren. Il a déjà de l’expérience malgré son jeune âge et nous a déjà montré certaines facettes de son jeu. J’espère qu’il pourra nous aider cette saison ."

Anderlecht espère encore se renforcer. Mazzù a botté en touche à l’évocation du nom de Fabio Silva (Wolverhampton) – " J’ai aussi entendu son nom " – mais ne serait certainement pas contre l’ajout d’un joueur de ce calibre dans son groupe. Anderlecht aimerait accélérer le processus mais il faudra d’abord que le joueur règle des questions contractuelles avec son club.