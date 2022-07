Le Standard bat Go Ahead Eagles en amical

En deuxième période, et face à la deuxième équipe de Go Ahead, le Standard, avec Dragus en pointe et Avenatti dans le dos, a dominé les premières minutes. Meilleurs offensivement et plus efficaces à la récupération, les Rouches ont su transformer deux bonnes reconversions offensives.La première a transité par Avenatti et Dragus, pour permettre à Shamir d'offrir un centre à Ghalidi, bien lancé (1-2). Quelques minutes plus tard, Dragus servait Noubi, sorti de sa position d'arrière droit pour faire la différence (1-3). Shamir, enfin, à la réception d'une talonnade de Bokadi, a pu finir le travail (1-4). A la dernière minute, Ghalidi a marqué un dernier but, sur service de Dragus.

Buts : 30e Stokkers (1-0); 32e Dussenne (1-1); 50e Ghalidi (1-2); 57e Noubi (1-3); 77e Shamir (1-4); 90e Ghalidi (1-5)

Carte jaune : Dragus

Standard (1re mi-temps): Bodart; Dewaele, Dussenne, Laifis, Calut; Raskin, Cimirot; Canak, Balikwisha, Boljevic; Emond.

Standard (2e mi-temps) : Henkinet; Noubi, Nekadio, Ngoy, Pavlovic; Bokadi, Van Damme; Shamir, Dragus, Ghalidi; Avenatti.