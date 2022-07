Union Saint-Gilloise: en l'absence des cadres, les jeunes pointent le bout du nez

La deuxième victoire en autant de sorties amicales de l’Union a permis à Karel Geraerts de tester quelques jeunes. Comme à Rebecq, on a vu de nouveaux visages. D’autant que Moris, Lapoussin et Teuma, qui ont repris vendredi, étaient là en spectateurs; que Vanzeir, Lynen, François et Machida étaient ménagés… et que Casper Nielsen n’a à nouveau pas joué, comme mardi, mécontent de ce transfert qui bloque. Quant à Simon Adingra, l’ailier ivoirien prêté par Brighton, il n’est toujours pas en ordre, administrativement.