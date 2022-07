Stroeykens prolonge

Vlap à Twente?

Trebel devra faire ses preuves lors de la préparation, mais ce serait logique qu’il ne joue pas contre Roda. Même si les premiers matchs de préparation ne signifient pas grand-chose, Anderlecht voudra éviter une deuxième défaite, après le 0-1 contre Saint-Trond.

L’arrivée de l’attaquant italien Sebastiano Esposito (20 ans ce samedi) n’a pas encore été officialisée. Quelques détails restent à régler. Michel Vlap, lui, suscite l’intérêt du Fortuna Sittard, mais surtout de Twente, où il avait été prêté la saison passée, déjà.

La bonne nouvelle du jour venait de Mario Stroeykens (17 ans). Auteur de sept montées la saison passée, l’attaquant n’avait plus qu’un an de contrat et a prolongé jusqu’en 2024.