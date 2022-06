Standard : le Burnley de Vincent Kompany veut Muleka et Bastien

Également de retour après ses obligations internationales et ses vacances, Samuel Bastien pourrait, lui aussi, quitter le Standard un an avant la fin de son contrat. Arrivé en bord de Meuse en 2018, le médian défensif semble avoir fait le tour de la question en bord de Meuse. Il nous revient que Vincent Kompany et Burnley s’intéressent de près à l’international congolais. Ce dernier entre dans sa dernière année de contrat et le Standard ne serait pas contre le fait d’économiser son salaire qui tourne aux alentours des 500000€. Mais le club descendu en Championship la saison dernière, qui s’était également intéressé à Moussa Sissako qui privilégie une saison pleine au Standard, aimerait également attirer un autre Standardman dans ses rangs en la personne de Jackson Muleka.

Vincent Kompany apprécie le joueur depuis un certain temps et il voit en lui un attaquant d’avenir pour son projet à Burnley. Les dirigeants de Burnley ont formulé une offre de 3M € (le Standard devra reverser 50% au TP Mazembe) pour l’attaquant de 22 ans et ils seraient disposés à ajouter 800000€ pour également boucler la venue de Samuel Bastien, liant ainsi les deux dossiers. De son côté, l’ancien joueur du Chievo n’est pas contre une aventure outre-Manche.

Deila compte sur Muleka

Si le Standard et Burnley semblent s’entendre sur le prix de Muleka, le joueur et le club anglais n’ont par contre à cette heure aucun accord tant il y a une différence entre l’offre et la demande. Revenu mardi au club, Jackson Muleka a eu une brève conversation avec Ronny Deila qui lui a confié qu’il comptait sur lui et qu’il entendait comprendre ce qui s’était passé la saison dernière et pourquoi l’ancienne direction et staff avaient décidé de le prêter. De son côté, Muleka est motivé à l’idée de reprendre la compétition au Standard et entend prendre le temps d’étudier toutes les options qui se présentent à lui sachant que le Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor et même l’Étoile Rouge de Belgrade sont prêts à l’accueillir. En début de semaine, Anderlecht, via Peter Verbeke, a pris des informations mais la somme demandée par la direction rouche est trop élevée pour le club bruxellois ce qui n’est par contre pas le cas pour le Club Bruges.

Toujours dans le sens des départs, le jeune attaquant prêté la saison dernière au MVV Maastricht, Mitchy Ntelo, pourrait encore être prêté cette saison, des discussions ont lieu avec le Beerschot, récemment relégué à l’échelon inférieur.