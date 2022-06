Massimo Bruno retrouve la Belgique: l’ex-Anderlechtois s’engage à Courtrai

Bruno arrive de Bursaspor en Turquie, où il a disputé 29 matchs cette saison, inscrivant 6 buts et distillant 7 passes décisives. Il avait débuté sa carrière en Belgique avec le RSC Anderlecht et a également joué dans notre royaume pour le Sporting de Charleroi. Avec Anderlecht, il a été trois fois champion de Belgique. Il a également remporté le doublé coupe-championnat en Autriche avec le Red Bull Salzburg, en 2015 et a défendu les couleurs du RB Leipzig en Allemagne.