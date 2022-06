Union SG: Nielsen prêt à boycotter le premier amical à Rebecq

Un amical qui doit permettre au nouveau T1 de passer en revue son effectif, notamment les nouveaux visages comme l’attaquant Dennis Eckert ou le défenseur Ross Sykes, mais qui se fera sans les internationaux, autorisés à revenir plus tard. Mais le sujet du jour pourrait bien être l’absence de Casper Nielsen, qui estime que l’Union ne respecte pas sa parole vis-à-vis d’un transfert. Pour rappel, le Club Bruges avait proposé un montant de 3,5 millions € pour l’acheter et, en guise de réponse, a vu le club bruxellois mandater Mogi Bayat pour ce transfert et demander 7 millions €. À la grande surprise de Nielsen, mécontent de la situation.