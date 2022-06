Anderlecht défait face à Saint-Trond (0-1): le vrai boulot va commencer pour Mazzù

Privé de toute une équipe de base (Verbruggen, Murillo, Kana, Arnstad, Gomez, Cullen, Trebel, Olsson, Ashimeru et Stroeykens) et de ses recrues (Ishaq et Angulo ont suivi le match en civil), le nouvel entraîneur a pu tester les jeunes. Mais samedi prochain à Roda Kerkrade (14h), on devrait déjà voir un peu mieux à quoi ressemblera le RSCA de 2022-2023.

Esposito ce lundi, et puis basta pour le mercato?

L’officialisation du prêt de Sebatiano Esposito est attendue pour le début de la semaine à Anderlecht. L’attaquant de l’Inter arrive ce lundi en Belgique pour passer ses tests médicaux. Puis il devrait s’engager pour devenir le leader devant. Il sera la troisième recrue après le flanc droit Ishaq et l’attaquant Angulo.

Et ensuite? Peut-être plus rien du tout. Le budget transfert du Sporting aura déjà été bien entamé. Tous les postes seront doublés ou presque, notamment en attaque avec Esposito, Angulo, Raman et Stroeykens qui est proche de prolonger son contrat (échéance en juin 2023). Contre Saint-Trond, Mazzù jouait plutôt dans une sorte de 3-4-3 avec une seule vraie pointe mais il n’avait que Raman et le très jeune Stassin pour jouer chacun une mi-temps.

Comme prévu, Anderlecht part sur une défense à trois centraux cette saison. La direction estime que cinq éléments doivent suffire. Avec Hoedt, Delcroix, Debast, Sardella et Kana qui peut dépanner à ce poste, la direction estime que le secteur est assez pourvu, d’autant qu’il estime des alternatives chez les jeunes (Lissens, Masscho, Lapage, Sadiki…).

Vlap séduit mais ça bouchonne au milieu

S’il y a un secteur où Mazzù ne doit pas craindre le manque, c’est la ligne médiane. C’est même l’embouteillage pour les deux postes de relayeurs devant un milieu défensif (Kana plutôt que Cullen qui ne prolonge toujours pas). Actuellement, le coach peut compter sur… huit éléments pour deux places: Refaelov, Verschaeren, Ait El Hadj, Ashimeru, Olsson, Arnstad, Trebel et Vlap.

On pourrait être tenté d’éliminer directement les deux derniers cités, de retour de location, mais ce serait une erreur. Samedi, Trebel n’a pas joué parce qu’il n’en avait pas le droit contractuellement (jusqu’au 30 juin, il appartient à Lausanne en prêt) mais Mazzù veut lui offrir une vraie chance. Et en jouant la deuxième mi-temps contre Saint-Trond, Vlap a confirmé la rumeur: il laisse une belle impression au staff.

Cette abondance de biens risque de devenir un casse-tête pour Mazzù et la direction qui devra faire les bons choix et parvenir à recaser ceux qui seront trop bas dans la hiérarchie. Ce qui ne sera pas simple sur un marché où tout le monde compte ses sous.

Seuls Gomez et Verschaeren ont une vraie valeur

Le mercato anderlechtois pourrait encore bouger dans le sens des arrivées. Mais uniquement si un cadre est vendu parce que la direction aura reçu une offre qui ne se refuse pas dans ses temps d’austérité.

Mais il n’y a que deux joueurs qui ont une vraie valeur sur le marché en ce moment: Gomez et Verschaeren. Personne d’autre dans le noyau ne pourrait amener une offre à huit chiffres.

Si l’un des deux venait à partir, le Sporting retrouverait un peu de marche de manœuvre financière pour dénicher un remplaçant (si c’est Gomez) ou profiter pour étoffer un autre secteur (si c’est Verschaeren vu les nombreuses solutions à son poste).

Il restera tout de même à régler la situation de Murillo, qui a la promesse de pouvoir partir et qui a déjà son successeur au club (Ishaq). Après le Burnley de Kompany et le Rayo Vallecano, c’est Valence qui montre de l’intérêt pour le latéral droit.