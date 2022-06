Interrogé jeudi soir, après la victoire à Manage (1-4), Noë Dussenne mettait en avant ce nouvel esprit: "C’est complètement différent par rapport à ce qu’on a connu par le passé", note le défenseur, qui apprécie le management du technicien norvégien. "Il veut rencontrer chaque joueur, pour parler de sa situation sportive, de ses ambitions, mais pas seulement. Il veut être proche des joueurs, savoir comment ils vont en dehors du terrain."

C’est un classique, en début de collaboration. Tout le monde s’apprécie et l’entente est souvent bonne. Deila a rencontré quinze joueurs, depuis son arrivée à Liège, et il va poursuivre les entretiens, en attendant le retour des internationaux (Laifis, Cimirot, Tapsoba, Amallah, Muleka et Bastien), et de Dönnum, jusqu’au stage aux Pays-Bas (du 4 au 10 juillet).

Plus observateur qu’actif en bord de terrain lors du premier amical, Ronny Deila a évidemment ses principes de jeu et est décrit comme strict à l’entraînement, tout en axant la préparation physique avec, plutôt que sans ballon.

Pour le système de jeu, le technicien norvégien s’appuie sur ce qui ressemble à un 4-5-1, ou un 4-3-3. En première période, Emond occupait ainsi la pointe, avec Boljevic sur le côté droit et Cafaro à gauche. Les deux joueurs rentraient parfois dans le jeu, pour permettre à Dewaele et Calut de prendre le couloir quand ils le pouvaient.

Le jeune Calut est apparu parfois en difficulté dans son repositionnement, et l’équipe de D3 amateurs a pu construire quelques offensives de ce côté-là. En soutien d’Emond, Raskin et Balikwisha avaient des rôles de numéro 8, avec Van Damme installé devant la défense. L’ancien Malinois est apparu parfois en retard, même s’il s’est beaucoup déplacé et s’est rendu disponible.

Des jeunes qui séduisent

L’une des volontés de Ronny Deila est d’installer un pressing haut; on a vu Ngoy, plutôt bon en défense centrale aux côtés de Dussenne, monter quelques fois, ou chercher la verticalité dans ses relances. Un pressing haut nécessite toutefois un bon comportement collectif dans le replacement. Cela n’a pas toujours été le cas; c’est le point sur lequel Deila a insisté, après la rencontre. "On va revoir les images du match, pour corriger cela. Ce n’est pas une question d’attitude, car elle était bonne, mais plutôt de compréhension des consignes et de discipline."

Cela devra venir avec le temps et une amélioration a été observée en deuxième période, avec une équipe complètement remaniée, une majorité d’Espoirs et toujours le même système de jeu. Dragus, intégré dans cette deuxième équipe, a laissé une bonne impression, tout comme l’un ou l’autre jeune, à l’image de Van Kerkhoven. Mais le chemin est encore long.