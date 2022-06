Libre de tout contrat, Julien Ngoy (ex-Eupen) attend une offre des Carolos

La saison est véritablement lancée. Ce mercredi matin, Pierre-Yves Hendrickx a découvert le calendrier carolo. Le début de championnat semble à la portée des Hennuyers même si un premier "choc" au Parc Duden face à l’Union Saint-Gilloise se profile déjà au deuxième match. "C’est intéressant de jouer le premier match à domicile, même s’il faut se méfier de tout le monde. Eupen était premier en début de championnat la saison dernière. Cette année, l’objectif sera de faire mieux que l’an dernier. Nous avions un nouveau staff et un nouveau noyau. Ce sera la deuxième année d’Edward Still et on est parti pour 3-4 ans avec lui. Le but est de titiller les grands clubs. On a l’habitude ces dix dernières années d’être dans le Top 6", a commenté Hendrickx qui a réagi également au futur départ de Vakoun Bayo vers Watford. "On le sait, c’est impératif de vendre pour sept à huit millions € pour équilibrer notre budget. On a toujours montré qu’on savait bien remplacer les départs. Ce sera encore le cas cette année."