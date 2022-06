Calendrier de la Pro League: un programme copieux, attention à la digestion

Tous les bourgmestres ont eu leur mot à dire…

"En 12 ans, je n’ai jamais éprouvé autant de difficultés à faire un calendrier", souffle Nils Van Brantegem. Le manager du calendrier est surtout préoccupé par un point: "J’espère que l’hiver ne sera pas sévère. S’il nous joue un sale tour, on sera dans la misère…"

Outre l’intégration des Espoirs dans les divisions inférieures, il y avait aussi les demandes des bourgmestres, qui gèrent la police, et doivent donner leur autorisation pour l’organisation des matchs. "Un seul n’a pas eu de demande, celui de Westerlo. Cela a été un cauchemar."

Une fois, pas deux, comme dirait l’autre…

Pas de choc entre les matchs européens

La particularité du calendrier européen est que les matchs de poules des compétitions de l’UEFA seront joués sur trois blocs de deux semaines, ce qui a pour conséquence l’enchaînement des matchs européens d’un mercredi à l’autre.

Aucun choc ne sera programmé le week-end situé entre ces milieux de semaines européennes, pour permettre aux clubs belges de ne pas enchaîner un gros match après un éventuel long voyage européen. Seule exception: Union – Genk lors de la 8e journée. Autre point d’attention: programmer, le vendredi, un club qui jouera en Coupe d’Europe le mardi qui suit.

Dans le même ordre d’idée, et comme la Pro League en a pris l’habitude depuis quelques années, des matchs de clubs européens seront décalés pour mieux préparer le tour du barrage continental, perçu comme crucial pour les clubs belges. Anderlecht – Gand, prévu le week-end du 20-21 août est déjà reporté, pour permettre aux Buffalos de préparer leur barrage retour d’Europa League et, probablement, aux Mauves celui de Conference League.

Antwerp – Union, le même week-end, pourrait être également reprogrammé si l’Union se qualifie pour le barrage de Ligue des champions, ou l’Antwerp pour celui de Conference League. "On est dans une année très importante au niveau du ranking européen, observe Van Brantegem. On veut rester 10e pour garder un qualifié direct en Ligue des champions. Si on descend à la 13e place, tous nos clubs devront passer par un tour préliminaire."

Le Standard le même week-end à Sclessin en D1 et D2

Les Espoirs du Standard, sous l’appellation SL16 FC, joueront à Sclessin, en Challenger Pro League, le nouveau nom de la D1B. Le club liégeois a pris la décision de disputer les matchs des deux équipes le même week-end.

Pierre Locht, le CEO liégeois, explique: "Notre équipe de jardiniers a conseillé d’enchaîner deux matchs le même week-end, plutôt que l’alternance d’une semaine à l’autre. En agissant de la sorte, la pelouse a quinze jours pour se régénérer."

Peut-il y avoir un risque pendant l’hiver, quand les terrains sont en moins bon état? "On verra à l’usage, mais c’est la moins mauvaise solution proposée par les jardiniers", pointe Locht.

Le risque sera minime, toutefois, puisque trois journées seulement sont programmées avec les deux équipes à domicile entre novembre et février.

La raison? La suspension du championnat de D1A pendant la Coupe du monde au Qatar, soit de mi-novembre à mi-décembre, puis la trêve de la Challenger Pro League entre le 20 décembre et le 20 janvier.

La D1B devient la Challenger Pro League

Ne dites plus "1B Pro League", mais "Challenger Pro League"… Il a fallu un mot d’explication de Lorin Parys, le CEO de la Pro League, pour comprendre ce changement: "Il faudra challenger les équipes d’en haut pour monter."

L’art de toujours compliquer les choses n’est jamais loin, en Pro League…

Pour rappel, en cette saison de transition, la Challenger Pro League sera disputée en deux temps: une phase régulière de 22 journées puis des play-off à six pour la montée, et des play-off à six pour le maintien (10 journées). Le tout sans division des points.

Les équipes Espoirs d’Anderlecht, Standard, Genk et Club Bruges ne pourront pas monter, mais pourront finalement bien descendre si elles terminent dernière. Pour rappel, s’il n’y aura qu’un seul descendant cette saison, il y aura trois montants de Nationale – une équipe U23 peut monter – pour que l’antichambre de l’élite se dispute à 16 en 2023-24.