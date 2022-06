Andy Carroll a passé des tests à Bruges

Carl Hoefkens et la cellule sportive du Jan Breydel sont à la recherche d’un buteur. Et, pour l’instant, le regard est surtout tourné vers l’Angleterre. Benik Afobe (29 ans), l’attaquant congolais de Stoke City, fait partie de la liste des candidats. Celui qui a été formé à Arsenal et a marqué 10 buts en Premier League ne cache pas non plus être charmé par les avances brugeoises.