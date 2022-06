Son objectif est double. "Avant tout, l’idée est de gagner des titres. Que ce soit en coupe ou en championnat: Anderlecht doit avoir de l’ambition. En même temps, je veux continuer sur le projet qui a été mis en place ici ces dernières années, par le club et par Vincent Kompany. Bien sûr, j’ai ma propre philosophie en tant qu’entraîneur, mais je veux surtout respecter l’identité de ce club. Je veux que nos supporters se reconnaissent dans notre football."

Pour le nouvel entraineur des Mauves, l’intégration des jeunes est un point important de son projet. "Cela signifie donc aussi que nous accordons beaucoup d’importance au football offensif et à l’intégration de jeunes joueurs dans le noyau A. Si vous voyez le travail qui est fait ici avec l’Académie et le nombre de jeunes joueurs qui frappent à la porte de l’équipe A, c’est tout simplement énorme. Je veux y accorder l’attention nécessaire et trouver un bon équilibre, car en même temps, tout le monde sait que les résultats seront très importants."