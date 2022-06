En son temps, il y a quelques années, il avait glissé sur le ton de boutade que si la D1A conservait un format à quarante matchs, avec un rendez-vous mondial pendant l’automne, il donnerait sa démission, tant les problèmes d’organisation seraient nombreux.

Van Brantegem est toujours là, et le chantier a été un peu plus conséquent encore, puisque les équipes Espoirs des clubs de D1A vont intégrer les divisions inférieures (D1B, N1 et D2 amateurs) à partir de la prochaine saison. Cela a eu un impact indirect sur l’organisation du calendrier des clubs amateurs.

L’équipe Espoirs du Club Bruges, par exemple, jouera ses matchs de D1B dans le stade de Roulers, qui accueille une équipe de D3 amateurs. La même remarque vaut pour Charleroi dont les Espoirs évolueront à l’Olympic (Nationale 1), par exemple.

Il a donc fallu intégrer les agendas des clubs amateurs dans la réflexion pour éviter l’embouteillage. Au total, le manager du calendrier a dû jongler avec les demandes de 37 clubs, pour composer les calendriers de D1A et D1B, qui représentent… 24 clubs. Cela donne une idée du puzzle, dont le résultat final sera présenté ce mercredi matin à Bruxelles.

La Belgique première à reprendre

Alors que tous les autres championnats européens majeurs reprendront au mieux le 5 août, la compétition belge, elle, démarrera le 22 juillet. Elle sera donc la première à se remettre en route. Ce n’est pas si tôt, toutefois, si on se rappelle que la saison passée a débuté le 23 juillet.

17 journées avant le Mondial

Avant la Coupe du monde, donc jusqu’à la mi-novembre et en raison de la suppression de la trêve internationale d’octobre, le nombre de journées sera légèrement supérieur: il y en avait eu 14, au 7 novembre 2021. Il y en aura 17, un an et une semaine plus tard, quand les internationaux seront libérés par leurs clubs, le 14 novembre.

Durant la phase régulière, seulement deux journées seront disputées en semaine, mais il ne faut pas croire que ce sera de tout repos… Pour les clubs qualifiés en compétitions européennes, l’enchaînement sera rapide, puisque les six journées des phases de poules de Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europe Conference, seront réparties en trois blocs de deux semaines entre le 6 septembre et le 3 novembre.

Cette phase de poules se terminera un mois plus tôt, même si elle récupère les dates de la trêve internationale d’octobre.

Des matchs le 24 décembre?

L’après-Coupe du monde sera très chargé. Dans la foulée du Mondial qatari, dont la finale est programmée le 18 décembre, les huitièmes de finale de Coupe de Belgique et une journée de championnat, répartie sur quatre jours entre le 23 et le 27 décembre, clôtureront l’année. Jouera-t-on le 24 décembre? La possibilité existe; cela dépendra notamment des télés et d’autres paramètres.

Le mois de janvier, avec cinq journées de championnat et les quarts de finale de Coupe de Belgique, sera également plus chargé que d’habitude, sur des terrains plus lourds pendant l’hiver et avec les risques de blessures que cela suppose. Sans compter la météo et les possibilités de report.

Deux dates (le 8 février et le 5 avril) sont libres pour ces reports, sans compter les dates européennes, également disponibles si un club concerné n’est plus engagé sur ce front.

La finale de la Coupe le même week-end que le début des playoffs

Les playoffs débuteront le dernier week-end d’avril… le même que celui durant lequel est programmée la finale de la Coupe de Belgique. La Pro League a pris exemple sur ce qui se fait en Angleterre et en France, où une journée de championnat est disputée la veille ou au lendemain de la finale de la Coupe.

Si les finalistes sont qualifiés pour les playoffs, ils disputeront leur premier match le 3 ou le 4 mai, quelques jours avant la deuxième journée. Les playoffs se termineront le 4 juin alors que le barrage pour l’Europe est, lui, prévu le 11.