Ce qui a déjà été fait

La mission dégraissage n’a pas véritablement commencé à l’heure où le Standard serait bien inspiré de se séparer de plusieurs éléments en fin de cycle. Mehdi Carcela, fin de contrat, a quitté le club tout comme Olivier Dumont qui a rejoint Saint-Trond. Niels Nkounkous et Daouda Peeters sont rentrés à Everton et à la Juventus.

Qui va encore partir

Plusieurs départs sont attendus cet été. Des joueurs comme Laifis et Cimirot, totalement en fin de cycle mais qui peuvent se reposer sur un gros contrat, auront du mal à trouver des conditions similaires. Jackson Muleka suscite l’intérêt de plusieurs formations turques dont le Galatasaray et le Besiktas qui ont proposé 3 millions € alors que le Standard en souhaite entre 4,5 et 5M € sachant que le TP Mazembe touchera 50% sur le transfert. Pour rappel, contrairement à ce qui a toujours été dit, Muleka est arrivé pour pratiquement rien au Standard à l’été 2020.

Un autre élément offensif peut compter sur de l’intérêt aux quatre coins de l’Europe et notamment en Angleterre, Espagne, Italie et France depuis qu’il a rejoint l’écurie d’agents de Stellar: Selim Amallah. Son statut d’international marocain pourrait permettre au Standard, qui aimerait vendre pour 15M € cet été, de le monnayer à bon prix. Par contre, il n’est nullement question d’un départ à la Genoa, pas plus que pour Tapsoba qui a resigné jusqu’en 2025. De son côté, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat et qu’il n’a pas encore reçu de proposition de prolongation, Nicolas Raskin a vu Genk, Bruges, Lille et Leeds venir aux nouvelles.

Défensivement, il nous revient que Burnley, tout juste descendu en Championship, s’intéresse de très près à Moussa Sissako. Vincent Kompany apprécie son profil. L’international malien plaît aussi à une formation de Ligue 1 mais Sissako aimerait prester une saison complète à un bon niveau en bord de Meuse.

Arnaud Bodart, passé second dans la hiérarchie en fin de saison dernière, pourrait aussi reconsidérer son avenir dans son club formateur. Enfin, revenus de prêt, Felipe Avenatti et Aleksandar Boljevic, en qui la direction ne croit plus, doivent se chercher un nouveau club à moins que Ronny Deila n’en décide autrement.

Enfin, selon nos informations, Will Still pourrait bien quitter le Standard prochainement pour retourner en Ligue 1 à Reims, qui se cherche un nouvel adjoint.

Quels sont les besoins

Les manquements sont nombreux au Standard où le profil de leader est activement recherché. Pour le moment, les décideurs principautaires cherchent surtout à renforcer le côté gauche de la défense liégeoise, que ce soit le central gauche ou le latéral gauche. Depuis son arrivée, et même avant déjà, Ronny Deila, qui a précisé l’importance de voir arriver de nouveaux joueurs, a fait un état des lieux de son noyau et, en concertation avec les décideurs américains et son ami Fergal Harkin, il a recensé les postes à renforcer.