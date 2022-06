Ronny Deila prêt à relancer le Standard : "Ce n'est pas une révolution mais une évolution"

Deila comprendra rapidement qu’il n’y aura pas toujours autant de monde pour ses conférences de presse, mais il y avait rarement eu autant d’attentes autour de la présentation d’un nouvel entraîneur. Il y avait eu Michel Preud’homme et Ricardo Sa Pinto, mais le premier est une icône du club et le deuxième avait un passé avec les Rouches, en plus d’un nom à l’international.

Le Norvégien Deila est un inconnu en Belgique, un peu dans la lignée de Guy Luzon en termes de notoriété. Mais avec un palmarès, déjà, et une personnalité qui donne envie d’en voir un peu plus, sans qu’il soit nécessaire qu’il enlève le haut ou le bas, lui qui aime se mettre en scène quand il remporte des trophées majeurs (voir par ailleurs).

Apparu très à l’aise devant les micros, le nouvel entraîneur du Standard, qui a signé un contrat de trois ans, n’a toutefois pas lancé des grandes phrases qu’il pourrait regretter plus tard, ou que les trois journalistes du point presse du vendredi pourraient lui ressortir. Il a, en revanche, répété trois fois cette phrase, au cours des 30 minutes de présentation: "Ce n’est pas une révolution, mais une évolution."

«Des centres et du monde dans le rectangle»

C’est un classique quand un nouvel entraîneur débarque: tout le monde veut savoir comment il jouera. Deila n’a pas cherché à cacher son jeu: "J’aime partir de derrière, amener de la vitesse sur les côtés, avec des centres, et du monde dans le rectangle."

On présente son approche comme verticale, directe. Lui répond: "Je veux créer quelque chose que les gens ont envie de voir, avec un concept offensif, pour mettre l’adversaire en difficulté, et le mettre sous pression quand on perd le ballon."

Il est encore trop tôt, assure-t-il, pour avoir une idée du potentiel du noyau qu’il a. "J’ai vu quelques matchs de la saison passée, et j’essaierai de les voir tous d’ici au début de cette saison. J’ai déjà pu remarquer qu’il y avait eu beaucoup de changements (de système), ce qui ne facilite pas la cohésion."

Sa priorité sera donc de déterminer le plan de jeu, et d’instaurer une nouvelle dynamique.

Quant au mercato, il est resté mesuré, et n’a pas donné de piste concernant les lignes à renforcer. "Je n’ai vu les joueurs que quelques heures, et tous ne sont pas là (NDLR: les internationaux rentrent plus tard). Je n’ai pas eu de garantie pour des nouveaux joueurs, mais il y a un vœu commun de réussir."

Il y aura évidemment des arrivées, le tout est de savoir dans quelle proportion.

«Je veux voir des sourires»

Un des éléments qui a convaincu Deila de venir au Standard est notamment l’approche "offensive et moderne" des propriétaires américains. Sa proximité avec Fergal Harkin, le directeur sportif qu’il a côtoyé au Celtic Glasgow, a aussi aidé, même s’il ne s’est pas trop livré sur leur relation, sinon pour dire que "c’est un bon ami".

Le Norvégien veut ramener de la confiance dans le groupe liégeois, et "créer cette culture où on fait le maximum". "Je veux voir des joueurs qui ont le sourire aux lèvres, tous les jours. Si on amène le sourire, on aura des performances."

Il veut aussi de l’intensité, et n’a pas manqué de dire ce que les supporters ont envie d’entendre: "Liège est une ville ouvrière, avec des fans passionnés et qui ont les pieds sur terre. Cela me parle, car je suis fils d’agriculteurs. Les valeurs de ce club, c’est mon ADN aussi. Je suis un passionné, je ne triche pas, et vous verrez quand je suis heureux ou non."

«Je pense à l’Europe»

Deila a rapidement évacué la question des ambitions, en glissant qu’il est trop tôt pour fixer quoi que ce soit comme objectif. "Si on gagne les premiers matchs de championnat, cela ne signifiera pas qu’on sera champion", a-t-il averti.

Il a toutefois admis: "Ce serait stupide de dire que je ne pense pas à l’Europe. J’y pense, mais la saison sera réussie si on voit des progrès."

Adepte du système des playoffs – "Cela donne de l’excitation, et cela nécessite aussi d’avoir le meilleur niveau pour la fin de la saison" – le technicien norvégien estime avoir l’expérience nécessaire pour tenter le pari liégeois. Aux États-Unis, la culture du football n’est pas encore établie comme en Europe, et cela lui manquait, même s’il a connu des "moments fantastiques" à New York.

Son autre ambition, plus personnelle, tient à la trace qu’il pourrait laisser dans l’histoire du football norvégien. Aucun entraîneur de son pays n’a remporté quatre titres dans quatre pays différents. Champion d’Écosse (Celtic Glasgow), de Norvège (Stromsgodset) et des États-Unis (New York City), il est à égalité de titres avec Age Hareide, champion de Norvège (Rosenborg), de Suède (Malmö et Helsingborg) et du Danemark (Brondby).

Il y a (beaucoup) de boulot pour ramener le titre au Standard, alors il commencera par poser les fondations, pour sortir le club de l’impasse sportive dans laquelle il est. Le challenge est important.