Ronny Deila a donné son premier entraînement au Standard, Shamir seul absent à l'entraînement (vidéo)

Dix-huit joueurs ont pris part au premier entraînement du Standard, sous les yeux des employés du club. Le seul absent, en plus des internationaux qui reprendront plus tard, était Eden Shamir, qui se plaignait de douleurs au dos.Pour sa première séance, Ronny Deila a beaucoup observé, laissant son adjoint Efrain Juarez diriger la majorité des exercices, pour beaucoup avec ballon. Il s'agissait d'ateliers de précision et de dribble, notamment.Dans un deuxième temps, Deila a travaillé avec les défenseurs centraux et les médians sur les relances tandis que les joueurs offensifs et les ailiers, avec les adjoints, étaient occupés à un travail de finition.

Les joueurs ont terminé par un jogging.

Les joueurs présents à l'entraînement: Bodart, Henkinet, Dussenne, Dewaele, Ngoy, Bokadi, Bethi, Nekadio, Vankherkoven, Van Damme, Raskin, Pavlovic, Dragus, Cafaro,Calut, Bojlevic, Emond, Avenatti.

Amallah, Bastien, Muleka, Cimirot, Laifis, Tapsoba et Sissako sont encore en congés après leurs obligations internationales.