Pro League: Rudy Cossey devient adjoint à Charleroi

Rudi Cossey a porté notamment les maillots du RWDM (1980-1990), du Club de Bruges (1990-1995) et de Lokeren (1992-1993) avant d’endosser le costume d’entraîneur. Il aura œuvré principalement jusqu’ici dans un rôle d’adjoint, que ce soit déjà à Lokeren (1995-2007 et 2008-2015), Oud-Heverlee Louvain (2007-2008), Mons (2008-2009), La Gantoise (2015-2016), Genk (2016-2017), le Club (2017-2019) et le Cercle de Bruges (2019) et l’Antwerp où il officiait depuis deux saisons.