Il s’agit désormais de faire des choix, entre plusieurs activités, ou loisirs. Et puisque tout augmente, il n’est pas illogique de constater que les prix des abonnements, en Pro League, ont aussi grimpé, alors que la campagne d’abonnements bat son plein.

Mais jusqu’à quel point ont-ils augmenté? "L’inflation, sur les cinq dernières années, a grimpé de 15%", pose Trudo Dejonghe, économiste du sport à l’université de Gand. "Mais certains clubs ont augmenté les prix de leurs abonnements de plus de 15%."

C’est le principe de l’offre et de la demande, mais elle varie selon les clubs. Un abonné à Bruges ou à l’Antwerp n’est pas certain de récupérer son abonnement s’il ne le renouvelle pas, ces dernières saisons, tant la demande est importante.

Les formules varient, et la différence entre l’abonnement le moins cher, pour un supporter déjà abonné, et l’abonnement le plus cher, pour un nouvel abonné, peut être très grande (voir infographie).

D’un club à l’autre, aussi, les prix pratiqués ne sont pas les mêmes, "puisqu’il faut tenir compte du bassin économique dans lequel se situe le club", appuie Dejonghe, qui plaide toutefois pour de nouvelles pistes, afin d’attirer un public plus jeune, notamment, dans des clubs qui peinent à remplir le stade.

Eddy Janssis, le président de Belgian Supporters, la fédération des supporters de Belgique, pose le constat. "On voudrait toujours que les abonnements soient moins chers, mais, globalement, on peut dire que l’offre en Belgique n’est pas démesurée. En revanche, il y a un effort à faire pour les tickets individuels, par match. Ils sont encore trop chers. Un papa qui veut aller au foot avec ses deux gamins, cela lui reviendra fort cher. Pourquoi ne pas envisager un abonnement familial?"

Certains clubs ont déjà lancé le concept, ou ils y réfléchissent. Trudo Dejonghe va, lui, un pas plus loin, en proposant: "Les clubs pourraient inviter les enfants, à partir d’un certain âge (NDLR: cela se fait déjà pour les moins de 6 ans, parfois). Les plus jeunes, qui ont 7, 8 ou 9 ans, sont les supporters de demain, qui prendront peut-être un abonnement, quand ils seront adultes, parce qu’ils ont aimé l’ambiance au stade."

Les tarifs au Standard n’augmenteront pas

Dans les années nonante, on dénombrait, en Belgique, entre 40 et 45 000 abonnés, tous clubs confondus. La barre des 100000 abonnés a été dépassée depuis plusieurs années, et cela devient un enjeu, pour les clubs, qui multiplient les campagnes de sensibilisation, pour attirer de nouveaux supporters.

La billetterie, selon le rapport économique de la banque Deloitte, commandé par la Pro League, pour la saison 2019-2020, et publié en juin 2021, montrait que 25% des revenus des clubs venaient du ticketing, toutes compétitions confondues, nationales et européennes. La part des abonnements, selon les clubs, est, elle, estimée à 10% du budget.

Mais tous les clubs ne sont évidemment pas logés à la même enseigne, en raison de leur attractivité, de leur potentiel ou de leur histoire.

L’Antwerp, par exemple, n’a pas vendu de nouveaux abonnements pour la saison prochaine, puisque tous les abonnés (9000) ont renouvelé leur droit d’entrée. Anderlecht et le Club Bruges ont une base déjà bien fournie, et ils ne doivent pas faire la course aux nouveaux adhérents.

Le Standard, qui sort d’une douloureuse saison, a lancé sa campagne d’abonnements en annonçant que les prix n’augmentaient pas. Il reste à voir comment la vente va se dérouler. Gand, s’il a le tarif de base le plus cher (avec l’Antwerp), propose d’office les play-off dans son package.

Car la particularité de la compétition belge fait qu’il faut tenir compte des play-off. Certains clubs les prévoient, d’autres non. Des clubs proposent également la formule mi-saison, à l’image d’Eupen qui offre la possibilité d’acheter un abonnement pour neuf des dix-huit matchs à domicile de la phase régulière.

Dans un contexte économique délicat, les clubs essaient de fidéliser.