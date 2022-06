Le premier entraînement sur terrain sera dispensé mercredi matin (10h30). Le nouveau coach des Rouches, Ronny Deila, pourrait bien être présent à l’Académie dès ce lundi.

Après deux ans passés du côté de la MLS et de New York où il n’a laissé que de très bons souvenirs aux supporters, qui sont d’ailleurs très déçus de son départ, Ronny Deila fait face à un défi de taille: redresser le Standard.

Fort de ses expériences en Norvège (champions en 2013 et vainqueur de la Coupe en 2010 avec Strømsgodset IF), en Écosse (champion en 2015 et 2016 et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2015 avec le Celtic Glasgow) et plus récemment en MLS (champion avec New York City la saison dernière), le Norvégien de 46 ans devra insuffler un vent nouveau en bord de Meuse après l’une des pires saisons de l’histoire du club en première division.

Quel staff?

On le sait, Ronny Deila débarquera à Sclessin avec son adjoint, Efrain Juarez, un Mexicain de 34 ans qu’il a connu comme joueur à Valerenga et qu’il avait emmené dans ses bagages à New York City. Remercié en même temps que Luka Elsner, Serge Costa ne sera pas de la partie pour cette reprise. Le reste du staff sera donc composé de Jean-François Gillet, Renaat Philippaerts et Kevin Miny. Amené en Principauté par Luka Elsner, Léo Djaoui est toujours présent.

Quel noyau?

Ce sera un noyau réduit qui sera mis à la disposition de Ronny Deila en ce début de préparation. Manqueront à coup sûr à l’appel les internationaux (Amallah, Tapsoba, Laifis, Bastien, Muleka, Cimirot et Sissako), qui bénéficient d’une semaine de repos supplémentaire. De retour de prêt, mais prié de se trouver un nouvel employeur, Felipe Avenatti sera présent, tout comme Aleksandar Boljevic. Le Maccabi Tel Aviv n’ayant pas levé l’option d’achat dans son prêt, Eden Shamir sera également de retour. William Balikwisha ne sera, quant à lui, pas présent.

Prêté sans option à Valerenga jusqu’au 30 juin, Aron Dönnum ne sera pas présent. Le Norvégien, qui a connu Ronny Deila à Valerenga, a confié à son entourage qu’il souhaitait quitter le Standard, où il ne s’est jamais adapté. L’arrivée de Deila pourra-t-elle le faire changer d’avis? En arrivant, Ronny Deila fera un screening du noyau, qui sera amené à être modifié dans les semaines qui viennent.

Quel programme?

Après les tests physiques de lundi et mardi, les Liégeois s’entraîneront deux fois par jour (10h30 et 15h) de mercredi à vendredi et une fois samedi (10h30) avant un jour de repos dimanche. Quant au programme des amicaux, il est connu. Le 23 juin, le Standard ira affronter Manage (18h) avant de recevoir Saint-Trond à l’Académie, à huis clos, le 29, et le RWDM, toujours à huis clos, le 2 juillet. Du 4 au 10 juillet, le club partira en stage aux Pays-Bas où il disputera deux amicaux supplémentaires avant de terminer sa préparation le 16 juillet à Sclessin (14h) face à Moenchengladbach.