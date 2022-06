Qui est Ronny Deila, le nouveau coach du Standard? «Attendez-vous à le voir danser devant la T3», lance Ole Martin Arst

Il s’agira de la troisième expérience à l’étranger pour Deila qui présente la particularité d’avoir remporté un titre dans trois des quatre clubs qu’il a coaché (champion et vainqueur de la Coupe avec Strømsgodset IF, double champion avec le Celtic et vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise).

Mais qui est vraiment Ronny Deila, celui qui doit aider une institution belge à se redresser? Éléments de réponse.

Son style: un engagement de chaque instant

À quoi doivent s’attendre les Standardmen cette saison avec Ronny Deila? Juan Carlos, journaliste américain suiveur de New York City pour Area Sports Network, lève le voile. "Ce qu’il apprécie le plus, et donc exige, c’est un engagement de chaque instant. Il est très exigeant avec lui et avec ceux qui l’entourent. Avec lui, il y a peu de place pour les distractions. Lorsqu’il se fixe un objectif, il attend que tout le monde y adhère et fasse tout ce qu’il y a lieu de faire pour y arriver."

Présenté comme un coach sanguin et énergique, Ronny Deila est également protecteur avec son groupe. "L’une de ses forces, c’est la cohésion qu’il arrive à installer au sein de son vestiaire. Il est très proche de ses joueurs et cela a pas mal contribué à son succès" , poursuit notre confrère américain.

Sa tactique: des flancs actifs et roi des phases arrêtées

Avec 521 matchs au compteur en tant que T1, Ronny Deila a déjà rencontré pas mal de succès dans sa carrière. "Il a remporté un titre pratiquement partout où il est passé" , nous fait remarquer son compatriote, Ole Martin Arst.

L’ancien attaquant des Rouches est très heureux de l’arrivée de Deila à Sclessin. "It’s a perfect match , nous lance-t-il d’emblée. C’est un coach passionné qui se donne toujours à 100%. Tactiquement, il est très fort, vous allez le découvrir."

Du côté de New York City, le nouveau patron des Standardmen a utilisé plusieurs schémas tactiques. "Déjà, il aime le jeu de possession et repartir proprement de l’arrière" , enchaîne Juan Carlos. "Il a commencé avec un 4-4-2 qui a dû évoluer au gré des blessures et absences pour se muer en un 3-4-3 ou un 4-3-3 qui sont les dispositifs qu’il utilisait le plus souvent ici."

Une autre caractéristique du jeu proposé par Ronny Deila, c’est l’utilisation des flancs. "C’est primordial pour lui. Dès que c’est possible, il veut voir ses hommes couper vers l’intérieur ou amorcer les contres depuis les ailes."

Alors que cela a souvent été le point faible du Standard ces dernières années, les phases arrêtées semblent également faire partie des points forts du Norvégien. "Il a fait de New York l’une des formations les plus fortes dans ce domaine."

Enfin, Ronny Deila, et c’est sans doute une des raisons pour laquelle 777 Partners l’a choisi, est un coach qui fait la part belle aux jeunes. "Il a eu de très bons résultats ici avec un beau style de jeu" , nous glisse Olivier Renard, directeur sportif et vice-président de Montréal. "Il est bien avec les jeunes mais il faut aussi dire que New York City a pas mal investi sur des jeunes prometteurs (NDLR: ce que 777 Partners semble vouloir faire) ."

Sa popularité: il aime faire… des paris avec les fans

"Le Standard a besoin d’un entraîneur un peu fou."

Combien de fois n’a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche des supporters liégeois ces dernières saisons? Avec Ronny Deila, il semble que les fans principautaires aient été entendus. Même s’il vient du Nord, Deila a le sang chaud. "Il vit ses matchs à 100% et ne se ménage jamais" , assure Ole Martin Arst.

Pour ce dernier, le public liégeois va adorer le Deila show. "Il a une façon très particulière de fêter les victoires avec, notamment, des danses dont il a le secret. Je peux vous assurer qu’il dansera devant la T3" , poursuit celui qui a d’ores et déjà promis à Deila de lui rendre visite à Liège.

Danser après un succès n’est pas la seule fantaisie que s’autorise parfois le nouveau T1 rouche. Ce dernier aime réaliser des paris avec ses supporters dont il est fort proche, ce qui va ravir les fans de Sclessin. En 2009, pour sa première saison de T1 à Strømsgodset IF, alors que le club était englué dans les bas-fonds du classement, il avait promis qu’il réaliserait un strip-tease s’il parvenait à maintenir sa formation en D1. Finissant 12e sur 16, Deila s’est donc exécuté. La saison suivante, il remportait la Coupe avant d’être sacré champion en 2013.

En décembre 2021, après le match décisif pour le titre face à Portland Timbers, Ronny Deila a récidivé en terminant en slip sur la pelouse. Là encore, il avait fait un pari avec l’un des plus gros groupes de supporters du club. "Il faut savoir célébrer les victoires et celle-ci en est une énorme. J’ai peut-être trop parlé en arrivant ici mais je ne regrette rien et je recommencerai si nous gagnons encore des trophées" , avait-il précisé après la rencontre.

Son départ: les supporters de New York l’ont mauvaise

Du côté des fans du NYCFC, c’est un peu la soupe à la grimace. "L’équipe est invaincue depuis huit matchs, elle caracole en tête. Le timing de ce départ est un peu difficile à accepter pour les supporters qui revivent ce scénario pour la deuxième fois après celui de Patrick Vieira en juin 2018 , avance notre confrère américain. Cela dit, certains sont heureux de voir qu’un coach de MLS peut recevoir sa chance, même s’il s’agit ici d’un retour, en Europe après avoir obtenu de bons résultats ici. Le fait qu’il ait ramené un titre au club adoucit un peu la tristesse de son départ. Mais encore une fois, si ce transfert était survenu durant l’entre-saison en MLS, les éloges auraient surpassé l’amertume de son départ" , conclut Juan Carlos.