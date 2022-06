Karel Geraerts n'a pas peur de succéder à Mazzù à l'Union: "Ce défi est davantage magnifique que difficile"

À 40 ans, celui qui a signé un contrat à durée indéterminée est conscient de la grandeur du défi après une saison historique. Un défi qu’il est prêt à relever pour la première fois de sa carrière.

Vous attendiez-vous à ce que le club vous choisisse comme le successeur de Mazzù?

On ne s’attend jamais à ce genre de choses mais j’étais très content que le club ait pris assez rapidement la décision de me faire confiance. Cela veut dire qu’ils croient en moi et qu’il y a une confiance mutuelle. Cela me motive. Dès que j’ai su que l’Union me voulait comme T1, la décision d’accepter a été presque instantanément prise.

Avez-vous demandé conseil à Felice Mazzù avant de prendre cette décision?

Non. J’en ai parlé avec ma femme et je n’avais pas besoin d’un autre avis. Je savais que c’était la bonne décision. C’est peut-être ma première expérience en tant qu’entraîneur principal mais cela fait trois saisons que je suis à l’Union et je connais bien le club de l’intérieur. Je connais aussi très bien le projet qui est magnifique. C’est important de commencer quelque part où on se sent chez soi et c’est le cas à l’Union. J’ai un vrai bon feeling et une réelle connexion avec ce club.

Vous attendiez-vous à ce départ de Felice Mazzù vers Anderlecht?

Quand un club fait une si belle saison en D1B et enchaîne de superbe façon en D1A, il est logique qu’il y ait de l’intérêt pour des joueurs et le coach. Dans le football moderne, cela bouge souvent dans tous les sens et je m’attendais à ce que des clubs s’intéressent à Felice Mazzù. Tout peut changer très rapidement, que ce soit en positif ou en négatif. Felice a pris sa décision et il faut la respecter.

Avez-vous pensé le suivre à Anderlecht?

C’est certain qu’il m’a posé la question. J’ai réfléchi et c’est normal car quand on parle d’un club comme Anderlecht, il faut écouter la proposition. Mais j’ai très vite pris la décision de rester à l’Union car je me sens bien et je ressens beaucoup de confiance. Cela, ça n’a pas de prix.

Quel type d’entraîneur serez-vous?

Au cours de ma carrière de joueur, j’ai beaucoup appris de différents coachs. En tant qu’adjoint, j’ai ensuite appris des choses de Thomas Christiansen et de Felice Mazzù mais aussi de personnes autour de moi comme Chris (NdlR: O’Loughlin) qui a été dans le coaching. Je ferai un mix des bonnes choses engrangées tout en ajoutant des éléments ma personnalité et de celle du club. Car il ne faut jamais oublier où nous sommes et il faut protéger ce qui a déjà été construit à l’Union.

Après la dernière saison, ce sera compliqué de faire mieux.

Je suis conscient qu’il s’agit d’un très grand défi mais je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. C’est plus un challenge magnifique que difficile, je le vois comme une réelle chance. Nous allons jouer pour gagner le plus de matchs possible en proposant un beau football. Je veux continuer dans la même philosophie que la saison dernière.

Quels sont les objectifs qui ont été fixés?

Produire du beau football et gagner beaucoup de matchs. Le reste suivra ensuite. Les play-off? On verra, nous allons d’abord commencer par la préparation puis le début du championnat et les tours préliminaires de Ligue des Champions. Il faudra y aller étape par étape.

Avez-vous des craintes quant au départ de certains cadres?

Je n’ai pas reçu de garanties mais je sais que la direction saura réagir en cas de départ. Il y a de l’intérêt pour nos joueurs ce qui est normal vu la dernière saison. C’est pour cela que je suis content d’avoir une direction assez efficace que pour bien gérer cela. Tous nos joueurs sont actuellement partis en vacances ou sont avec leur équipe nationale. Mais j’en ai appelé certains pour déjà clarifier la situation générale.