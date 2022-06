Charleroi: Rudi Cossey en approche

Pour le poste d’adjoint, deux principales pistes ont été explorées. Celle qui devrait aboutir mène à Rudi Cossey. Le Bruxellois (60 ans) était jusqu’il y a peu entraîneur-adjoint à l’Antwerp mais son contrat n’a pas été prolongé après les arrivées de Marc Overmars (directeur sportif) et Mark van Bommel (T1). Cossey est libre, possède une sacrée expérience et connaît bien Still puisqu’ils ont travaillé ensemble dans le staff du Club Bruges par le passé. Selon nos informations, les discussions avec Charleroi ont été entamées il y a plusieurs jours, l’intérêt est réciproque et l’accord devrait être entériné d’ici la fin de la semaine. Pour le poste d’analyste vidéo, il faudra probablement attendre la semaine prochaine, date à laquelle le staff se retrouvera pour préparer la reprise des entraînements fixée au lundi 20 juin.