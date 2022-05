Officiel: Felice Mazzù est le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Pour l'instant, Mazzù arrive seul. Les négociations avec son futur staff se poursuivent. Elles avancent dans le bon sens mais il manque encore l'accord total. Les officialisations tomberont dans les prochains jours.

«Une énorme envie de relever un nouveau défi»

Sur le site officiel de son nouveau club, Felice Mazzù déclare avoir "une énorme envie de relever un nouveau défi, à 56 ans. L’ambition du Sporting Anderlecht est, pour moi, une opportunité unique que je ne pouvais pas laisser passer. Nous continuons sur les fondations du projet, la vision du club et l’attente de nos supporters. Lier une philosophie football et le style de la maison aux résultats, en intégrant et développant nos jeunes."

Vice-champion de Belgique avec l’Union, le Carolo ne cache pas son ambition: "Je veux apporter mon expérience et ma passion pour aider le plus grand club de Belgique à retrouver la place qui est la sienne."

De son côté, Peter Verbeke (CEO du club) affirme que "Felice Mazzù disposera d’un noyau avec de l’intelligence de jeu et des capacités techniques. Avec l’accent qu’il met sur la dynamique de groupe, sur le pressing agressif et la transition offensive, nous devons ajouter une nouvelle dimension à notre jeu."

Enfin, le président Wouter Vandenhaute veut désormais voir son club "gagner des trophées. Et nous sommes convaincus que Felice nous y aidera."