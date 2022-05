Felice Mazzù de plus en plus proche d'Anderlecht: le coach de l'Union aperçu au restaurant avec la direction du RSCA

Felice Mazzù se rapproche de plus en plus d'Anderlecht. Le coach de l'Union est pressenti pour prendre la place de Vincent Kompany, qui a officialisé son départ de chez les Mauves mercredi. Mazzù est en effet le plan A du RSCA , et il semblerait que malgré d'autres offres (en Serie A et en Ligue 1), Anderlecht soit également le choix n°1 de l'Unioniste.