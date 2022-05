L’intérêt autour du coach de l’année (aussi bien au gala du Soulier d’or qu’à celui du Footballeur Pro) est très fort. Plus que Mazzù lui-même ne pouvait l’imaginer. La société de management anglaise à laquelle il s’est lié depuis un petit mois a déjà reçu de nombreux appels. Des prises d’informations mais aussi des offres plus concrètes. En Ligue 1, en France, et en Serie A, en Italie.

Avec la modestie née de son parcours commencé au bas de l’échelle, Mazzù est flatté d’entrer en ligne de compte pour entraîner dans un grand championnat européen. Il est même séduit. Mais, actuellement, c’est en Belgique qu’il a le plus de chances d’exercer la saison prochaine. Toujours dans la capitale mais en changeant de parc, passant du Duden à l’Astrid.

Anderlecht a fait de Mazzù son candidat numéro un. La direction du club estime que son travail est remarquable et que son profil serait idéal pour succéder à Vincent Kompany en apportant de nouvelles choses. Par exemple au niveau de la chaleur humaine, de la proximité avec les joueurs et de la capacité de transcender un vestiaire.

Le contact entre le RSCA et Mazzù est établi depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui, on peut dire que les discussions sont à un stade avancé, même si rien n’est encore fait. Les deux parties ont déjà discuté de l’aspect financier mais aussi de l’organisationnel. Mazzù ne veut pas venir au Sporting sans adjoint(s). Il n’a pas envie de reproduire la même erreur qu’à Genk où il était arrivé seul à l’été 2019. L’osmose avec le staff mis à sa disposition n’avait pu se faire avant son licenciement en novembre de la même année.

S’il n’a pas encore dit non aux offres de l’étranger, ni à l’Union où il n’exclut pas encore complètement de rester, Mazzù privilégie Anderlecht. Parce que l’institution ne laisse jamais indifférent mais aussi pour une raison plus personnelle. Le Carolo de 56 ans souhaite rester proche géographiquement de son papa Pasquale, âgé de 89 ans. Il lui rend visite tous les jours et il aurait du mal à s’éloigner de lui à une période où il a besoin de lui.

Le coach puis le mercato

À Anderlecht, on espère finaliser l’arrivée de Mazzù rapidement, histoire de travailler sur d’autres dossiers importants du mercato en sachant quel coach sera sur le banc. Mais la direction est évidemment consciente que tout est fragile dans le monde du football. Et que la vérité d’un jour n’est pas toujours celle du lendemain. D’autres pistes sont donc explorées, en plan B.

Outre deux coachs dont le nom n’a pas filtré, le Sporting s’est renseigné sur Wouter Vrancken, qui a annoncé son départ de Malines. Mais la direction bruxelloise a vite compris qu’il était déjà très proche de s’engager à Genk.

Quand Mazzù rentrera de ses vacances en début de semaine prochaine, les décisions devraient rapidement tomber. Et son CDI à l’Union ne sera pas un frein financier dans les négociations.