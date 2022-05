Carl Hoefkens nouveau coach de Bruges : homme de la maison et risque calculé

Même si la piste est évoquée depuis plusieurs semaines déjà, le choix de la direction du Club Bruges de nommer Hoefkens demeure relativement surprenant au vu de son inexpérience en tant que T1. Mais cette décision témoigne, d’une part, de la qualité de la structure en Venise du Nord. Sans laquelle Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe n’auraient jamais osé prendre ce risque calculé. D’autre part, elle met en évidence la vitesse à laquelle l’ancien capitaine du club y a gravi les échelons.

Crossfit à Marbella et Knokke

Hoefkens a raccroché les crampons en 2016, après une ultime expérience avec Manchester 62 à Gibraltar où il a évolué avec quelques pompiers locaux… La situation géographique lui a permis aussi de s’adonner à sa nouvelle passion, le crossfit, du côté de Marbella.

Avouant devoir prendre congé du ballon rond quelque temps, il a renoué avec son premier amour en janvier 2018 quand il a repris du service en tant que recruteur à Knokke. Rapidement, les Blauw en Zwart lui ont fait les yeux doux et lui ont proposé de travailler avec les U18 et U21. Dans les faits, finalement, ses responsabilités sont allées bien au-delà. En 2019, il a intégré le staff de Clement et n’a plus quitté l’équipe première depuis, muni d’une excellente connaissance des jeunes du club.

Talents, Soulier d’or et autorité

Cet argument a forcément fait pencher la balance en sa faveur. Les décideurs brugeois souhaitent mettre en avant leurs talents et Hoefkens semble taillé pour le défi. Ils s’attendent à ce que le Lierrois participe activement au développement des Noah Mbamba, Antonio Nusa, Cisse Sandra… Mais dire que la relation qu’il entretient avec les jeunes est la seule raison pour laquelle il a obtenu le poste serait réducteur. Outre le fait que l’on dit le plus grand bien à son sujet en interne, Hoefkens connaît le club comme sa poche, tant au niveau de sa structure que de sa philosophie. "Je ne pense pas mentir en me désignant comme un homme de la maison", a déclaré celui qui sera assisté par Rik De Mil et l’ancien Soulier d’or, Paul Okon.

Les derniers mois, Hoefkens dirigeait souvent les entraînements de terrain. Il bénéficie d’une certaine autorité sur le groupe et a activement participé au coaching aux côtés d’Alfred Schreuder.