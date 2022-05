Carl Hoefkens succède à Alfred Schreuder à la tête du Club de Bruges

En tant que joueur, il avait fait ses débuts professionnels au Lierse en 1996 où il restera jusqu’en 2001. Il passera ensuite à Lommel, Westerlo, le Beerschot avant de partir en Angleterre à Stoke et West Bromwich Albion. En 2009, il revient en Belgique au Club de Bruges où il jouera jusqu’en 2013 avant des derniers passages au Lierse et Ostende et d’arrêter sa carrière en 2015.