L’ultime leçon des Bronzés à Ibiza

Mais les Blauw en Zwart avaient surtout envie d’aller chambrer les fans mauves au pied de leur tribune. Il y a eu des jets de projectile et la police a dû dresser un double-rideau défensif à rendre jaloux n’importe quel coach du Royaume. Mais ce n’était pas vraiment drôle. Comme un symbole de cette saison où des supporters ont trop souvent montré un bien triste visage aux quatre coins du pays.

Le match avait pourtant tout pour finir agréablement l’année: du spectacle, de l’envie, de l’espace (beaucoup d’espace même), des découvertes, des occasions et deux buts équitablement répartis. C’est devenu une habitude en 2021-2022: le Topper s’est terminé sur un nul les quatre fois.

Ce dimanche, Anderlecht aurait pourtant dû gagner. Ou perdre. Ils ont multiplié les occasions dans la première demi-heure mais elles ont confirmé deux grands faits de la saison: il en faut beaucoup au Sporting pour marquer un but et Mignolet est bien l’homme des play-off, avec de nouveaux arrêts énormes devant Zirkzee puis Amuzu deux fois. Dans huit mois, le gardien recevra beaucoup de points au premier tour de vote du Soulier d’or. Comme Onuachu cette année.

Duranville, une première remarquée

Et comme pour le souligner un peu plus, son jeune remplaçant Lammens après un "applausvervanging" (un remplacement pour les applaudissements) s’est troué dans les dernières minutes sur une reprise déviée d’Ait El Hadj, offrant un point venu de nulle part aux Mauves. Refaelov aurait même pu (dû?) recevoir un penalty dans les arrêts de jeu mais l’arbitre et le VAR n’ont pas bougé un sourcil. Deux actions où le gamin Duranville avait enflammé le flanc droit. À 16 ans et 17 jours! Lui doit déjà se réjouir que la saison prochaine débute.

Même si les Brugeois avaient encore la tête sur leur yacht d’Ibiza une bonne partie du match, ils avaient quand même donné une ultime leçon d’efficacité, comme souvent face à des Bruxellois. Décalé par De Ketelaere juste avant la pause, Skov Olsen avait profité des nouvelles largesses défensives de Gomez pour envoyer un tir au premier poteau de Van Crombrugge.

Le Danois sera un élément important du Club 2022-2023. Un Club qu’il faudra aller chercher, même si le départ de Lang donnera encore plus de boulot à la direction que la quête d’un nouvel entraîneur. Pour ses adieux à Bruges, le Néerlandais avait envie d’alimenter une ultime fois la compilation de ses meilleurs moments en blauw en zwart. Avec notamment un slalom dans la défense terminé par un tir sur le poteau. Il fut l’un des plus applaudis lors de la fête d’après-match sur la pelouse. Une fête devenue populaire quand une bonne partie des supporters brugeois a compris qu’il était plus logique de saluer leurs champions plutôt que de chambrer les fans mauves…