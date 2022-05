Le bilan d’Edward Still

Pour tenter d’analyser cet exercice, quelques chiffres permettent de penser que le matricule 22 possède un bilan réussi mais perfectible.

1,5 C’est la moyenne de points pris par match cette saison par le club. Un chiffre satisfaisant et en amélioration par rapport à la saison dernière mais moins bien qu’il y a deux ans sous l’ère Karim Belhocine où l’actuel entraîneur de Courtrai avait affolé les compteurs avec 1,87 unités prises avant que le covid et l’arrêt du championnat n’éloignent les plus hautes ambitions des pensionnaires du Mambourg.

13 Comme le nombre de buts qu’a inscrit le meilleur buteur hennuyer cette saison. Il s’agit de Shamar Nicholson. Bien que parti cet hiver au Spartak Moscou, le Jamaïcain a gardé ce trophée symbolique. Mention spéciale à Vakoun Bayo, arrivé en provenance de Gand lors du début d’année civile, qui s’est rapproché de son prédécesseur avec onze réalisations. Il aurait pu l’égaler s’il avait reçu le droit de jouer face aux Buffalos lors des play-off – il appartenait à Gand jusqu’à la levée d’option.

7 Les Carolos ont manqué les Champions play-off à cause d’un déficit dans le secteur offensif. Entre le départ de Nicholson et la mise en route de Bayo, ils n’ont inscrit que quatre buts en sept matchs entre janvier et la mi-février. De quoi leur faire manquer le bon wagon. Les partenaires de Morioka ont terminé la phase classique avec la septième meilleure attaque de Pro League à égalité avec l’Antwerp.

Insuffisant pour prétendre aux places européennes. Leur départ tronqué en Europe play-off les a éloignés du rêve doux de la cinquième place. S’ils ont marqué cinq buts lors de leurs deux derniers matchs leur permettant d’avoir la meilleure attaque avec Genk dans cette mini-compétition, les 12 buts concédés en six matchs ont pesé lourd dans la balance.

6 Comme le nombre de jeunes du centre de formation lancés par Edward Still cette saison. Jackson Tchatchoua est le Zébrion à s’être le plus mis en évidence avec 33 apparitions alors que l’ancien entraîneur ne croyait plus en lui et qu’il devait se trouver initialement un nouveau point d’attache.

Anthony Descotte et Martin Wasinski ont également pu s’illustrer avec respectivement 15 et 9 parties disputées en championnat même si le second nommé aurait mérité de recevoir davantage de temps de jeu vu ses prestations alors que Killian Lokembo et Romain Donnez ont eu droit à une apparition. Fabio Ferraro, lui, est apparu deux fois.

S’ils ne sont pas passés par l’école des jeunes de Charleroi, Stelios Andreou et Anass Zaroury ont reçu leurs chances, d’abord prises, avant de s’éteindre au fil de la saison.

10 Comme le nombre de clean sheets effectuées par Hervé Koffi cette saison. Cela le place à la sixième position d’un classement remporté par Anthony Moris.