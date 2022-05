Cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise, les relations entre Priske et sa direction étant tendues depuis plusieurs semaines. Le Danois, ancien joueur de Genk et du FC Bruges, avait été nommé entraîneur de l’Antwerp il y a un an, s’engageant alors pour deux saisons. L’ancien coach du FC Midtjylland n’en aura passé qu’une sur le banc anversois, une saison que l’Antwerp a bouclée à la 4e place en Champions Playoffs, avec à la clé un ticket pour les tours préliminaires de la Conference League.

Les adjoints de Priske, Anders Nielsen (T2) en Peder Hansen (entraîneur des gardiens), quittent aussi le Matricule 1.

Selon plusieurs journaux, l’ancien entraîneur néerlandais du PSV et de Wolfsburg Mark van Bommel est cité comme favori à la succesion de Brian Priske.