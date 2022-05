Le Club de Bruges et Anderlecht se quittent sur un nul pour la dernière rencontre de la saison (1-1)

Le mur Mignolet

Les Mauves commencent fort la partie et se procurent plusieurs occasions dans la première demi-heure.Zirkzee est lancé par Kouamé face à Mignolet dès la 3eminute de jeu, mais le portier sort superbement et s’impose face au Néerlandais. Amuzu et Cullen tentent quant à eux deux frappes excentrées qui ne trompent pas un Mignolet attentif.Amuzu se représentera une nouvelle fois face au Diable Rouge à la 28e minute de jeu, mais voit une nouvelle fois son tir être stoppé. Mignolet est décidément l’homme fort des Playoffs côté brugeois.

Anderlecht pas efficace, Bruges en profite

Anderlecht gaspille ses opportunités, mais affiche une grande solidité défensive.Le rythme de la rencontre, très élevé lors des premières minutes, s’est depuis calmé.

Bruges va toutefois faire mouche dès sa première véritable opportunité.De Ketelaere reçoit un ballon de Buchanan à l’entrée du rectangle et le transmet à Skov Olsen . Le Danois, excentré sur le côté droit face àSergioGomèz, rentre sur son pied gauche avant d’envoyer une frappe puissante au ras du premier poteau.VanCrombrugge est battu, et Bruges mène au score (1-0,40e).

4e but de la saison pour Skov Olsen. ©Photo News

Noa Lang fait le show et touche le poteau

Les Mauves mettent le pied sur le ballon en ce début de seconde période,Bruges ne cherche pas à exercer un pressing intense sur son adversaire.Les Mauves ne se créent toutefois pas la moindre occasion.

Pour ce qui semble bien être son dernier match sous le maillot brugeois, Noa Lang est passé de peu à côté d’un but d’anthologie.À l’heure de jeu, le Néerlandais reçoit un ballon dos au but à 40 mètres des cages mauves.Le jeune attaquant se joue alors de toute la défense du Sporting, se retrouve face à VanCrombrugge et envoie une frappe qui s’écrase sur le poteau.

Mignolet sort sous les ovations, son remplaçant se troue

Galvanisé par l’ambiance du JanBreydel, Bruges reprend le contrôle du match et fait circuler le ballon sans prendre de risque. Aucun tir cadré n’est à signaler. À la 72e minute de jeu, SimonMignolet cède sa place sous les applaudissements du stade Jan Breydel.

Mignolet est sorti sous les applaudissements du stade Jan Breydel, après ses Playoffs de haute volée avec le maillot brugeois. ©Photo News

Alors qu’on se dirigeait vers une victoire tranquille des Brugeois, les Mauves parviennent à égaliser.Buchanan est coupable d’une remise complètement manquée en plein dans l’axe. Ait El Hadj reprend ce ballon d’une volée puissante déviée par Hendry.Lammens, le deuxième gardien monté au jeu un quart d’heure plus tôt, se manque et stoppe le ballon derrière sa ligne (1-1, 87e).

Et le Sporting va passer de près à côté d’une victoire. Duranville, montée au jeu côté mauve, part sur le côté droit du rectangle dans le temps complémentaire.Le jeune joueur centre en retrait vers Refaelov, seul au point de pénalty. L’Israélien trébuche toutefois et se loupe complètement.

Les 22acteurs en resteront là: pour la quatrième fois de la saison, Bruges et Anderlecht se quittent sur un nul.Les supporters des Blauw en Zwart envahissent le terrain pour célébrer leur 3etitre de champion consécutif.Au classement final des Playoffs, Bruges comptabilise 50points.Ils devancent de 4unités l’Union, dauphin de la saison.LesMauves complètent le podium avec 40 points.L’Antwerp est dernier avec 36 points.

LES COMPOS:

Club de Bruges : Mignolet - Mechele -Hendry - Nsoki - Odoi - Vanaken - SkovOlsen - De Ketelaere - Buchanan - Lang - Nusa

Anderlecht : Van Crombrugge - Sadiki - Hoedt - Delcroix - Gomèz - Cullen -Kana - Verschaeren - Amuzu - Kouamé - Zirkzee

LE DIRECT :