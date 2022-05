Bernd Storck n'est plus l'entraîneur de Genk!

Bernd Storck, qui est passé par Mouscron et le Cercle de Bruges, n'est plus l'entraîneur de Genk. Storck était à la barre depuis le début du mois de décembre. "Le club tient à le remercier explicitement pour ses efforts en vue de remettre l'équipe sur les rails", a indiqué le club via un communiqué de presse. "Les deux parties ont un avenir différent en tête", est-il ensuite indiqué sur le site du club limbourgeois.