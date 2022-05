Une enveloppe de 5 millions d'euros pour dessiner l'équipe du Standard la saison prochaine

La seconde, plus récente, a été d’engager un nouveau directeur sportif, Fergal Harkin. L’employé de Manchester City a commencé son travail mais à distance puisque l’Irlandais doit encore se libérer de ses trois mois de préavis. Mais de nombreuses questions restent encore en suspens: qui sera le coach? Qui sera CEO (la tendance veut que Pierre Locht poursuive dans cette fonction)? Et qui sera président?

Quelles sont les échéances estivales?

Toutes ces questions doivent rapidement trouver des réponses car le calendrier va vite s’emballer en bords de Meuse. En congé depuis le 7 mai, les Standardmen retrouveront le chemin de l’Académie le lundi 13 juin pour les traditionnels tests physiques. Un match amical devrait être programmé le premier week-end de reprise. Il est d’ores et déjà acquis que les Liégeois disputeront une rencontre amicale à Manage le 23 juin tandis qu’une autre, face à Saint-Trond, pourrait avoir lieu le 29 juin.

Début juillet, du 4 au 10, les Liégeois partiront en stage du côté des Pays-Bas où ils disputeront encore deux amicaux. Le match de gala, à Sclessin, est fixé au samedi 16 juillet face à Mönchengladbach avant la tenue du Fan day le lendemain après deux ans d’absence.

Qui va partir?

On s’attend à un mercato extrêmement agité du côté de Sclessin où de nombreux éléments doivent quitter le navire. On pense avant tout aux excédentaires comme Felipe Avenatti, Aleksandar Boljevic ou encore William Balikwisha. Prêté sans option d’achat, Niels Nkounkou retournera à Everton, qui s’est sauvé ce jeudi soir en battant Crystal Palace tandis que Daouda Peeters sera renvoyé à la Juventus. Enfin, arrivé au terme de son contrat, Mehdi Carcela est également libre comme l’air.

Ils pourraient partir?

Récemment, 777 Partners a fait l’inventaire du noyau actuel et a précisé qu’avec les forces vives en présence, le Standard avait largement de quoi terminer dans le Top 8 la saison dernière. Mais ce noyau est amené à être totalement redessiné car de nombreux joueurs sont en fin de cycle tandis que d’autres ont des envies d’ailleurs. Il nous revient également que les Américains devraient vendre pour 15M € cet été. Meurtri par la gestion de son cas en fin de saison dernière, Arnaud Bodart, enfant du club, a clairement des envies d’ailleurs. Le portier de 23 ans veut jouer et plusieurs écuries européennes s’intéressent de près à lui tandis qu’il est sous contrat jusqu’en 2025.

Présent au club depuis 2016, Kostas Laifis était autorisé à quitter le club la saison dernière par l’ancienne direction au même titre que Gojko Cimirot. Les deux hommes semblant être arrivés au bout de leur aventure en rouche et n’apportant plus satisfaction sur le terrain. Mais il sera difficile de trouver un club qui pourra s’aligner sur leurs émoluments liégeois.

De manière générale, le Standard s’apprête à vendre à perte lors de ce mercato estival tant les joueurs cités ont perdu de leur valeur. C’est également le cas de Samuel Bastien, dont l’option a bien été levée et qui est sous contrat jusqu’en 2023. L’international congolais vient récemment de changer d’agent en vue d’un départ.

Le dossier brûlant des prochaines semaines est assurément celui de Nicolas Raskin. La direction américaine l’a déjà rencontré, lui et son agent, pour lui exposer le projet mais elle n’aurait pas été convaincante. Le joueur de 20 ans, qui n’a plus qu’un an de contrat, lui aussi, aspire à un départ pour effectuer un pas en avant dans sa carrière. Là encore, l’intérêt est réel et concret notamment du côté de l’Angleterre. Raskin sera bien présent le 13 juin pour la reprise mais pourrait partir dans les semaines qui suivront.

Tout comme Raskin, Selim Amallah aimerait prendre un nouveau virage dans sa carrière. Fort de son statut d’international marocain, l’ancien joueur de Mouscron, qui devrait disputer la Coupe du monde, devrait également quitter le navire. Des pourparlers sont actuellement en cours avec des clubs européens. Enfin, prêté à Kasimpasa sans option d’achat, Jackson Muleka a affolé les compteurs en Turquie: 12 buts et cinq passes décisives. C’est suffisant pour attirer l’attention de plusieurs clubs turcs tandis que le joueur a fait un crochet par Liège il y a deux semaines pour… vider son casier. Son prix aurait été fixé à 5M €.

Quels sont les profils recherchés?

Le premier est celui du futur T1 qui pourrait être Ronny Deila. Le Norvégien de New York City est la priorité absolue de 777 Partners qui espère finaliser sa venue. Le prochain coach devra alors se mettre à table avec Fergal Harkin pour dessiner les contours de la future équipe liégeoise. Des profils vifs et percutants sont recherchés sur les flancs. Pour le reste, les arrivées seront conditionnées par les départs. Au niveau financier, la nouvelle direction aurait, selon nos informations, réservé une enveloppe de 5M € pour les transferts entrants.