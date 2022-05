Union Saint-Gilloise: qui va partir, qui va rester et à quoi ressemblera l'équipe la saison prochaine?

Quelles sont les échéances estivales?

Les joueurs seront en congé mardi et la reprise a été fixée au 20 juin, pour les tests physiques, et au 27 pour les internationaux. Cela fera une préparation de quatre semaines, seulement, puisque la première journée du championnat aura lieu le 22 juillet.

Outre cette date, la reprise se fera avec une deuxième échéance en tête: le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, dont le tirage aura lieu le 18 juillet. Il faut être prêt tout de suite, pour des tours qualificatifs qui seront cruciaux. Atteindre les barrages ramènerait 5 millions€ de prime UEFA dans les caisses. Dans le cas de l’Union, un échec au troisième tour (2-3 et 9 août) ou en barrages (16-17 et 23-24 août) ne serait pas rédhibitoire puisque le vice-champion de Belgique disputerait de toute manière les poules de Ligue Europa.

Qui va partir?

C’est la grande question, évidemment. On sait déjà que Deniz Undav va rejoindre Brighton, qui l’a acheté en janvier. Ce n’est pas tout: Alex Millan , prêté par Villarreal, n’a pas convaincu. Le promu n’a donc pas levé l’option dont il disposait, contrairement à un Lazare Amani, par exemple.

Le secteur offensif sera également orphelin de deux autres joueurs qui vont retourner chez les Seagulls: Kaoru Mitoma , qui semble prêt pour le défi de la Premier League. Et Kazper Kozlowski . Le prodige polonais aura déçu, au final. Il aura besoin d’être à nouveau prêté en 2022-23 avant de découvrir la Premier League, mais ce ne devrait pas être à l’Union.

Pour Jonas Bager , les choses sont claires: l’option figurant dans son contrat n’a pas été levée, même si, sait-on jamais, les deux parties pourraient trouver un accord pour prolonger.

Casper Nielsen , soucieux d’intégrer la sélection danoise, s’apprête à faire le grand saut vers un club d’un des meilleurs championnats d’Europe. Le vice-capitaine, médian défensif moderne par excellence, a montré qu’il en a l’étoffe, même s’il ne rejetterait pas un FC Bruges, qui jouera la C1. La direction de la RUSG lui avait promis en début de saison qu’elle ne lui mettrait pas de bâton dans les roues. Reste à voir, dix mois plus tard, à combien elle estime son "juste" prix.

Qui pourrait partir?

Il ne reste qu’un an de contrat à Loïc Lapoussin . Soit l’Union le prolonge pour ne pas le perdre gratuitement l’été prochain, soit elle monnaie son transfert. Après trois ans en Belgique, il pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Ismael Kandouss arrive également à un an de l’échéance de son bail. Il y a donc un choix crucial à poser, ici aussi.

Teddy Teuma a un profil de meneur à la fois capable de glisser la bonne passe, de marquer et de faire le boulot défensif qui a tapé dans l’œil de pas mal d’autres clubs. Il a fait le tour de la question et ce ne sera pas évident pour l’Union de garder son capitaine.

Le contexte est différent pour Siebe Van der Heyden . Titulaire avant janvier, il a vu Machida lui passer devant et a payé son manque de temps de jeu par une non-sélection chez les Diables rouges. Il doit donc sentir s’il y a une place de titulaire ou réfléchir à un départ pour tenter de s’imposer dans le groupe des Diables.

Damien Marcq et Guillaume François , en fin de contrat, vont discuter avec la direction, qui avait laissé toutes les négociations en suspens durant les play-off. Pas certain qu’ils restent, malgré un statut apprécié au club. Même cas de figure pour Lucas Pirard , dont le contrat se termine en juin également.

Last, but not least: que fera Felice Mazzù ? Le T1 a un CDI et se sent bien à l’Union, mais il aura besoin d’être certain que c’est bien un projet ambitieux qui sera monté. Il sait que faire aussi bien que cette saison sera une gageure et il a tapé dans l’œil de nombreux clubs. Une discussion avec la direction est prévue.

Quels profils sont recherchés?

En résumé, il faudra compenser ces nombreux départs. Et ce ne sera pas une mince affaire, d’autant que Philippe Bormans a déjà assuré dimanche au micro d’Eleven Sports que l’Union compte agrandir un noyau qui n’était pas très large, cette saison vu qu’elle jouera 26 ou 28 matchs entre la mi-juillet et la mi-novembre. " On va travailler là-dessus et on a des moyens pour y parvenir. On veut aller loin en Europe. "

C’est en attaque que le chantier s’annonce le plus grand, vu la perte d’Undav, qui n’était pas juste le meilleur buteur. L’Union est en chasse d’un joueur de son style depuis un moment et il se dit même qu’elle l’aurait trouvé. Vu que Millan ne sera pas conservé, il faudra recruter deux avants.

Autre secteur de grande qualité à reconstruire: le milieu, surtout si deux des membres du fantastique triangle axial s’en vont. Sur les côtés, le départ de Mitoma devra être compensé en dénichant un ailier offensif dribbleur et percutant… voire deux, si Lapoussin s’en va également.

Enfin, en défense, il faudra dénicher un droitier puisque Bager ne devrait pas rester.

Le travail ne manque pas, mais la bonne nouvelle, c’est que la direction unioniste se penche sur cela depuis un moment, déjà.