Nombreus départs en perspective: Anderlecht va, encore une fois, devoir tout reconstruire

Problème, il faudra avant tout combler les départs annoncés et le réaliser avec un budget serré. La barre est placée haut. Anderlecht devra limiter les dégâts et faire preuve de créativité pour présenter une équipe compétitive dans les mois à venir.

Quelles sont les échéances estivales?

Les Mauves ont besoin de souffler après cette longue saison qui a engendré quelques pépins physiques à plusieurs cadres de l’équipe. Les vacances permettront à certains de se reposer et à d’autres de se soigner. C’est notamment le cas de Benito Raman, Majeed Ashimeru ou encore Zeno Debast.

Les Mauves sont logiquement attendus à Neerpede le lundi 20 juin, soit un petit mois après la dernière journée de compétition. Ils commenceront par les traditionnels tests physiques avant de se mettre au travail. Les internationaux – et ils sont un bon paquet – décaleront leur retour à début juillet.

Anderlecht ne doit pas tomber dans le même piège que la saison passée. La compétition belge recommence une semaine plus tôt et la Conference League arrive très rapidement. Le tirage aura lieu le 18 juillet pour une rencontre aller prévue le 4 août.

Les Mauves enchaîneront, s’ils se qualifient pour les barrages, dernier écueil avant les poules, quatre matchs européens en août. D’abord contre un adversaire a priori facile ensuite contre un club plus coriace.

Cet été, l’équipe n’était pas prête au moment de croiser le fer avec Vitesse. L’effectif n’était pas complet et avait été totalement bouleversé. L’objectif est d’avoir une grande partie de l’équipe prête à se qualifier pour les poules.

Qui va partir?

Cette première partie d’analyse ressemble de plus en plus à une utopie. "Le meilleur transfert de l’équipe serait de conserver tout le monde", déclarait Hendrik Van Crombrugge dimanche. Ce sera tout simplement impossible.

Premier départ annoncé: celui de Christian Kouamé. L’attaquant est prêté par la Fiorentina et est hors de portée d’Anderlecht. Autant au niveau de son salaire que du prix réclamé par la formation italienne. Les Florentins ont payé 11 millions pour l’Ivoirien et voudront en récupérer une grosse partie. La Belgique dira au revoir ce dimanche à celui qui a donné quatre assists en play-off.

Son compère en attaque à de fortes chances de suivre le même trajet que lui. Également prêté, Joshua Zirkzee devrait rejoindre la maison mère du Bayern Munich. Dans un premier temps en tout cas.

Anderlecht garde encore un (mince) espoir de conserver le Néerlandais via un nouveau prêt. Il tente de le convaincre en avançant des ambitions nationales et européennes. Il fera le point à la reprise qu’il réalisera a priori à Munich.

Lisandro Magallan ne sera pas non plus conservé. L’Ajax ne prêtera pas l’Argentin vu sa fin de contrat prévue en 2023. Les Lanciers tenteront de le vendre. À moins d’un cadeau de l’Ajax (son option est à 5 millions et ne sera jamais levée) et d’un salaire largement revu à la baisse, Anderlecht passera son tour.

Deux titulaires vont également aller trouver leur bonheur ailleurs. Amir Murillo a un accord avec la direction depuis bientôt un an. Il peut s’en aller en cas de bonne offre. Anderlecht collaborera d’autant plus à son départ qu’il n’a pas réalisé sa meilleure saison et qu’il a été exclu pour deux coups directs. Il est en fin de parcours à Bruxelles.

Le départ annoncé de Josh Cullen est plus difficile à encaisser pour Anderlecht. L’international irlandais a pris une grande importance dans l’équipe et lui amène un équilibre. La direction et Vincent Kompany aimeraient le conserver mais il ne souhaite pas prolonger son bail qui court jusqu’en 2023. Si le RSCA ne trouve pas une solution pour son milieu de terrain, il devra le vendre pour ne pas le voir signer gratuitement pour un autre club dans un an.

Qui pourrait partir?

À Anderlecht, la question est plutôt "qui restera?" De nombreux cadres du Sporting pourraient s’en aller. Le profil le plus attrayant et le plus bankable est celui de Sergio Gomez. Le latéral espagnol nous a récemment confié que rester une saison de plus est une option. C’est également le but de la direction. Elle ne pourra toutefois pas refuser une offre monstrueuse (12 millions?) pour un joueur qu’elle a payé 1,5 million un an plus tôt.

Autre joueur qui pourrait rapporter un beau pactole: Yari Verschaeren. Le numéro 10 n’est pas encore totalement fixé sur son avenir. Il aimerait obtenir un trophée avec son club formateur et réaliser une saison pleine afin d’avoir toutes les cartes en mains pour viser un club plus huppé. Une option que valide le RSCA qui le verrait bien une saison de plus en mauve.

Francis Amuzu est dans une situation similaire. Le joueur et son entourage considèrent toutefois qu’il est temps pour lui de devenir une valeur sûre dans un meilleur championnat. Ses bons play-off seront sa carte de visite pour convaincre les candidats acquéreurs.

Anderlecht est vendeur mais ne le laissera pas filer à petit prix. Amuzu possède un profil unique, a une excellente mentalité et s’entend bien avec de nombreux équipiers.

Interrogé par nos soins sur sa présence à la reprise des entraînements, Hendrik Van Crombrugge a répondu: "on verra". L’intérêt du PSV pour le gardien et capitaine du Sporting prouve qu’un départ n’est pas à exclure.

Killian Sardella rêve de percer au RSCA. Il veut plus de temps de jeu mais ne l’obtiendra pas à Anderlecht où il sera, au mieux, quatrième de la hiérarchie en défense centrale et deuxième au back. Pour poursuivre son développement, il pourrait partir.

Anderlecht aura également pour tâche de se débarrasser des joueurs prêtés cette saison comme Adrien Trebel, Michel Vlap, etc. La liste est longue et la tâche ne sera pas simple pour Peter Verbeke et son équipe.

Quels profils sont recherchés?

Pour répondre, il faut d’abord revenir dans le passé récent et reprendre les déclarations de Peter Verbeke lors de son intronisation en tant que CEO. En trois phrases, il a résumé ce à quoi on peut s’attendre pour le mercato à venir.

1. "On ne peut pas téléphoner à Marc Coucke en lui demandant d’encore sortir le portefeuille."

2. "Parmi les grands en Belgique, on sera le club qui dépensera le moins."

3. "La cellule scouting doit trouver deux Sergio Gomez chaque année."

Comprenez que le recrutement se fera une nouvelle fois avec un budget minimaliste. Anderlecht a encore perdu beaucoup d’argent (29 millions) sur le dernier exercice et devra éviter de balancer de l’argent par les fenêtres. Le mot d’ordre: la créativité.

Car il faudra transférer une bonne poignée de joueurs au minimum. À commencer par deux attaquants. Ils sont le dossier prioritaire sur lequel planche la cellule de scouting depuis des mois déjà. Anderlecht pourrait encore passer par un prêt mais aimerait acheter au moins un des deux profils qui viendraient renforcer sa ligne offensive.

Selon les départs d’Amuzu ou Verschaeren, un joueur de flanc devrait arriver. Arnstad est encore jeune et Refaelov aura 37 ans en 2023. Les Mauves doivent prévoir un creux possible du premier et une baisse de niveau du deuxième.

Cullen pourrait, lui, ne pas être remplacé. Avec Ashimeru, Kana, Olsson voire Arnstad (qui peut évoluer en 8) et le jeune Sadiki (que Kompany verrait bien en 6). Le staff fera le point à la reprise afin de définir s’il a besoin d’un médian défensif supplémentaire si l’Irlandais s’en va.

Anderlecht a besoin d’un nouveau latéral droit pour pallier le départ de Murillo. Certains joueurs sont déjà surveillés mais rien n’est encore fait. Idéalement, les Mauves ont besoin d’un titulaire mais également d’un remplaçant. Dernier renfort probable: un latéral gauche titulaire en cas de transfert de Gomez.

Près de la moitié du onze de base de la saison prochaine pourrait être composée de nouveaux transferts.