Même si le titre n’est pas encore mathématiquement gagné par les Brugeois, les hommes de Felice Mazzù étaient bien conscients qu’ils venaient de passer à côté de quelque chose de grand, en l’espace de quelques jours. "Mon sentiment? Pfff, un sentiment de merde", lançait Deniz Undav.

Si la déception était légitime, les Bruxellois vont devoir rapidement se remobiliser avec une rencontre importante face à Anderlecht dès ce dimanche. Plusieurs défis se présentent d’ici la fin des play-off…

Assurer la deuxième place

Il faudrait un miracle pour que l’Union soit championne. Avec trois points d’avance et l’assurance de terminer en tête en cas d’égalité, Bruges a fait plus de 95% du chemin vers son 18e titre. Pour les Bruxellois, même s’ils se battront jusqu’au bout tant que ce n’est pas mathématiquement terminé, la deuxième place est l’objectif numéro 1.

Une position frustrante vu le statut de leader pendant plus de six mois et vu leur nombre de points à deux journées de la fin: 43 unités alors que Bruges a été sacré champion la saison dernière avec… 44 unités.

Mais cette deuxième place ouvre tout de même les portes aux barrages de la Ligue des champions (match aller-retour début août) et assure une qualification directe pour la phase de groupes de l’Europa League.

"C’est pour participer à ce genre de compétition qu’on se bat durant toute une saison, explique Anthony Moris. Il est donc facile de se remettre directement dans le bain après cette défaite car on parle quand même de grosses compétitions européennes. Celui qui ne sera pas motivé dimanche pour assurer cette deuxième place n’aura rien compris au football. Mais connaissant l’état d’esprit du groupe, tout le monde est déjà tourné vers le derby. Les regrets seront pour plus tard, quand le championnat sera fini."

Dans le vestiaire, après la rencontre, Felice Mazzù a d’ailleurs demandé à ses joueurs de rapidement tourner le bouton. "Il nous a dit de garder la tête haute et de ne pas oublier l’incroyable saison que nous avons réalisée, avance Deniz Undav. Il a demandé d’être focus sur dimanche. Cela resterait quelque chose d’historique de monter de D1B et d’accéder directement à l’Europa League."

En cas de victoire ou de nul face à Anderlecht, l’Union assurera sa deuxième place dès ce week-end sans devoir jouer avec la peur au ventre lors du dernier match des play-off contre l’Antwerp.

Redevenir efficace offensivement

Les chiffres sont assez parlants: sur leurs trois dernières sorties en Champions play-off, les Unionistes n’ont pas inscrit un seul but. En quatre rencontres face aux Brugeois cette saison, l’équipe de Mazzù n’a pas non plus réussi à mettre un goal à Simon Mignolet. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué.

Au cours de sa double confrontation face au Club en l’espace de quatre jours, l’Union a tiré 22 fois et a vu Mignolet réaliser 10 arrêts dont 5 arrêts réflexes. À eux deux, Undav et Vanzeir ont tiré à 13 reprises lors de ces deux matchs. Sans oublier les 14 essais face à l’Antwerp…

"Si nous avions concrétisé nos occasions lors des quatre matchs face à Bruges, la saison aurait déjà été finie et nous serions champions, commente Deniz Undav. Quand on a des occasions, il faut les marquer. Je suis responsable pour certains ratés que je prends pour moi. Mais il ne faut pas oublier que nous avons quand même joué contre une équipe de qualité. Bruges reste Bruges: avec une occasion, les Blauw en Zwart savent marquer un but…"

Face à Anderlecht, il faudra parvenir à renverser la tendance plutôt négative lors des dernières sorties. Bonne nouvelle: l’Union a inscrit sept buts en trois matchs face aux Mauves cette saison…

Faire la passe de quatre face à Anderlecht

Cette saison, l’ogre brugeois aura été le chat noir des Jaune et Bleu avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres, restant donc la seule équipe invaincue face aux promus.

Dans le même temps, les derbies bruxellois ont plutôt souri à l’équipe de Felice Mazzù avec trois victoires en autant de matchs. Défaite lourdement la saison dernière en Coupe de Belgique (0-5), l’Union a depuis renversé la vapeur grâce à trois solides prestations dont celle réalisée au Lotto Park en ouverture de championnat (1-3).

Reste à réussir la passe de quatre qui serait historique et qui permettrait dans le même temps à l’équipe de gagner à nouveau à l’extérieur, ce qui n’est plus arrivé depuis la victoire au Standard le 3 avril (1-3).

Cela porterait aussi à quinze le nombre de victoires de l’Union loin de ses bases sur l’ensemble de la saison.

Conquérir les titres secondaires

Si le titre de champion de Belgique semble s’être envolé, les Unionistes peuvent encore aller chercher différentes récompenses qui pourraient cependant paraître bien anecdotiques après la cruelle déception connue à Bruges mercredi.

Sur l’ensemble de la saison, l’Union compte actuellement six buts encaissés de moins que Bruges (31 contre 37)…qui n’a pas encore pris un seul but depuis le début des Champions play-off. Cette course pour le titre de meilleure défense du Royaume offre un mano a mano entre les gardiens Anthony Moris et Simon Mignolet qui comptent actuellement tous les deux 16 clean-sheets.

"On ne doit plus présenter Mignolet, c’est un excellent gardien, numéro 2 chez les Diables et qui fait une carrière incroyable, analyse Moris. Mais s’il a été décisif face à nous, on peut aussi dire que nous n’avons pas été assez efficaces… Pour le groupe, cela reste un objectif de tout remporter: si je peux finir en tête du classement des clean-sheets et qu’Undav peut terminer meilleur buteur, on le fera. Ce sont des statistiques qui resteront gravées pendant longtemps. À nous de faire le travail sur les deux dernières rencontres pour y arriver."

Offensivement, l’Allemand est toujours en tête du classement des buteurs avec 25 buts marqués. Le joueur prêté par Brighton devra se montrer efficace lors de ses prochaines sorties pour assurer ce titre individuel, lui qui n’a plus secoué les filets adverses depuis le match nul réalisé face à Ostende le 18 mars dernier (1-1).

L’Union garde actuellement la meilleure attaque de la Pro League avec 81 buts inscrits soit cinq de plus que son concurrent brugeois.