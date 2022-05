Ronny Deila (New York City) dans le viseur du Standard

Comme nous l’écrivions récemment, des pistes allemandes existaient (777 Partners souhaitant s’inspirer du modèle de Leipzig, entre autres), mais une autre mène en MLS et à New York City plus précisément. Selon nos informations, les dirigeants de 777 Partners ont pris le pouls avec les représentants du coach norvégien Ronny Deila (46 ans). Ce dernier n’a pas encore pris langue directement avec les patrons américains des Rouches qui le tiennent en haute estime tout comme… Fergal Harkin.