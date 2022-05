Francky Dury à propos du choc FC Bruges - Union : « Mazzù ne doit pas changer d’approche »

À l’époque, la bande à Francky Dury, notamment composée de Thorgan Hazard, Mbaye Leye, Steve Colpaert, Davy de Fauw et des regrettés Junior Malanda et Franck Berrier avait tenu tête aux Mauves toute la saison. En play-off, elle avait gagné à Bruges et à Anderlecht, pour virer en tête à mi-parcours. Mais elle était retombée deuxième, avant l’ultime match, qui la voyait arriver au Parc Astrid avec un seul objectif: gagner pour refaire ses deux points de retard et fêter le premier titre de l’histoire du Essevee. En vain. Zulte avait pourtant mené 0-1, avant qu’un coup franc dévié de Lucas Biglia ne sauve Anderlecht.

Francky Dury, n’y a-t-il pas des similitudes avec l’épopée 2013 de Zulte dans cette Union?

Je vois des choses identiques, oui. Une compétition où l’Union est la meilleure équipe, comme nous à l’époque, et un sprint final où vous ne pouvez pas vous permettre beaucoup d’erreurs vu que la différence de points est divisée par deux. Malgré un bon match dimanche, l’Union a perdu 0-2… Cela me fait penser à cette rencontre perdue 3-4 contre le Standard malgré deux buts inscrits par les Liégeois sur hors-jeu (NDLR: lors de la 3e journée des play-off). Mais on avait su réagir ensuite. On avait gagné à Bruges, notamment.

Comment gère-t-on une «finale» comme celle que vous aviez jouée à Anderlecht?

On était tout simplement parti là-bas en se disant qu’on y allait pour gagner, parce qu’on était la meilleure équipe des play-off. Felice Mazzù ne doit pas changer son approche à cause de dimanche, pas comme Schreuder l’a fait, lui. Il a eu peur de l’Union plus que l’inverse en adaptant son dispositif: c’est le plus beau des compliments.

Dans ce type de match, est-ce que c’est ce qui se passe dans la tête qui compte encore plus que dans les jambes?

Oui, c’est très important. C’est difficile de mesurer l’émotion qui traverse l’esprit des joueurs. Comment Vanzeir, Undav, Nielsen, Teuma, etc. vont-ils réagir après cette défaite? Ce qui est important, c’est d’oublier ce penalty, tourner la page, se dire que chaque match est différent. Bien récupérer physiquement, aussi, car cela permet d’être mieux au niveau mental. À cet égard, c’est un cadeau d’avoir, déjà, trois jours après, un match pour se rattraper. C’est normal d’être déçu quand on perd, lorsqu’on est un sportif. Mais il faut aussi se dire que tout qui a été sacré champion a perdu des matchs à un moment ou un autre. Bruges est dans un bon moment, mais ça peut changer mercredi. Pour moi, c’est loin d’être terminé. Je pronostique un score de 1-1 et deux derniers matchs décisifs.