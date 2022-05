Bruges bat l’Union et file vers le titre grâce à un très grand Mignolet

En cas de victoire ce dimanche à l’Antwerp, Bruges sera champion.

Ce soir, l’Union - réduite à dix - aura joué de malchance, perd le match et dit certainement au revoir au titre.

Mignolet sauve les siens après 19 secondes

Les Unionistes démarrent le match pied au plancher et dominent largement le premier quart d’heure.

Lapoussin centre en première zone et trouve Lazare. Le contrôle du milieu est parfait et lui permet de se retrouver seul face à Mignolet. Le Saint-Gillois est légèrement trop excentré sur la droite et Mignolet ferme bien l’angle pour repousser le ballon après seulement 19 secondes. Les Brugeois n’avaient pas encore touché le ballon.

Cartons jaunes pour Machida et Lazare

À la 12e minute, Machida est averti après une faute sur De Ketelaere. Le Diable rouge s’était joué du Japonais. Suite à ce carton, Bruges rentre dans sa rencontre. Les Blauw en Zwart multiplient les corners et Lazare reçoit également une jaune après une faute d’antijeu.

Balanta également averti

Lazare, très bon dans le jeu, ne passe pas loin d’un deuxième carton jaune après la demi-heure. Union a failli se retrouver à dix.

Quelques minutes plus tard, Eder Balanta est averti suite à une faute sur… Lazare.

Juste avant la pause, Mignolet sauve encore Bruges après un tir d’Undav. Les plus belles actions sont saint-gilloises. 0-0. Verdict dans 45 minutes.

Arrêt miraculeux de Mignolet, Machida exclu

Dès la reprise, c’est encore et toujours Simon Mignolet qui s’illustre. À la 51e, le deuxième gardien des Diables rouges réalise un arrêt miraculeux devant Lazare. Si Bruges n’est pas mené, c’est uniquement grâce à son portier.

Juste avant l’heure de jeu, Koki Machida reçoit son deuxième carton jaune de la partie et est exclu. L’Union va terminer la rencontre à dix contre onze.

Bruges trouve la faille sur un but chanceux

Sur deux corners, Bager, Burgess puis Moris sauvent les Bruxellois sur la ligne. Ca chauffe dans le rectangle saint-gillois après l’exclusion de Machida.

Quelques instants plus tard, à la 65e minute, alors que l’Union est à 9 (Vanzeir est soigné hors du terrain), Tajon Buchanan et Bruges en profitent. La frappe du Canadien est déviée par Bager - voire Moris - dans son goal (1-0). Les Blauw en Zwart filent vers le titre.

Quatre minutes après, Lang pense doubler le score. Mais son but est annulé pour une position de hors-jeu.

But annulé de Nielsen dans le Felice Time

A la 89e minute, Casper Nielsen pense inscrire un magnifique but. Mais son goal est annulé pour un hors-jeu en début d’action. Un coup terrible à encaisser pour l’Union.

Dans les arrêts de jeu, Buchanan est logiquement exclu pour un deuxième carton jaune.

1-0, fin du match, Bruges file vers le titre.

But annulé pour Casper Nielsen. ©Photo News

Les compositions: Nieuwkoop absent, Mitoma et Hendry titulaires

Club Bruges: Mignolet, Sobol, Mata, Hendry, Mechele, Buchanan, Odoi, Balanta, Vanaken, Lang, De Ketelaere.

Union Saint-Gilloise: Moris, Bager, Burgess, Machida, Lazare, Nielsen, Mitoma, Teuma, Lapoussin, Vanzeir, Undav.

Du côté bruxellois, Nieuwkoop, pas à 100%, est absent. Mitoma le remplace sur le flanc. Et du côté brugeois, Hendry est titulaire suite à la suspension de Nsoki.

Suivez la rencontre en direct commenté ci-dessous dès 20h30.