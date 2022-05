Il semblerait que les dirigeants américains soient sur le point de trouver la perle rare. Selon nos informations, c’est en Angleterre que Josh Wander et ses équipes ont, entre autres, mené leurs recherches pour aboutir à… Manchester City. Non, le Standard ne va pas débaucher Txiki Begiristain mais plutôt l’Irlandais de 45 ans, Fergal Harkin.

Si ce nom ne dira rien aux supporters rouches, en Angleterre, Harkin dispose d’une excellente cote de popularité. Ancien joueur de Leicester qu’il a rejoint à la demande de Martin O’Neill, et des Bohemian FC, Harkin a, après sa carrière, passé six années chez Nike où il a occupé trois postes différents dans le marketing après avoir obtenu un Master en commerce à la College University de Dublin.

Il y a 13 ans, Harkin a rejoint Manchester City où il est devenu Football Partnerships and Pathways Manager (responsable des clubs satellites du géant anglais) ainsi que responsable du développement des jeunes stars du club de Kevin De Bruyne avec pour but de leur faire acquérir de l’expérience au sein des clubs partenaires de City.

Courtisé par le Celtic, il a refusé Lommel

C’est sa polyvalence et son expérience de plus de 10 ans dans l’un des plus grands clubs au monde qui ont séduit les nouveaux patrons du Standard. À City, la responsabilité des joueurs évoluant dans les clubs partenaires est primordiale. Harkin était donc à la tête d’une équipe comprenant un nutritionniste, un psychologue, des analystes vidéo, des coachs spécifiques et un physiothérapeute.

De par son boulot qui consistait à suivre plus de 40 joueurs prêtés par le champion d’Angleterre, Harkin s’est confectionné un solide carnet d’adresses. Il est aussi un adepte de TransferRoom, la plateforme qui connecte les différents clubs pour des transferts et prêts en vue de gagner du temps de jeu et de l’expérience.

Reconnu pour son travail et tenu en haute estime chez les dirigeants du City Football Group, Fergal Harkin a suscité les convoitises ces derniers mois. Il y a un an, son nom était cité du côté du Celtic Glasgow pour en devenir le directeur du football.

Le club écossais souhaitait s’attacher les services de celui qui y avait envoyé en prêt des joueurs comme Jason Denayer et John Guidetti. Finalement, Harkin est resté à quai et n’a pas rejoint l’Écosse, pas plus qu’il n’a signé à Lommel, club figurant dans la galaxie du City Football Group, qui voyait en lui le directeur sportif idéal.

C’est pour toutes ces raisons que 777 Partners souhaite que Harkin rallie Sclessin et lui donner les pleins pouvoirs pour la (re-) construction de l’effectif. Selon nos informations, rien n’est encore signé, des détails resteraient à régler, mais l’Irlandais de 45 ans semble résolument décidé à prendre le train liégeois en marche pour vivre sa première expérience de directeur sportif.

S’il rejoint le Matricule 16, la priorité absolue de Fergal Harkin sera de constituer un tout nouveau staff. Des profils, au nombre de quatre, auraient déjà été identifiés et ils seraient tous étrangers.