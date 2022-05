Charleroi: même sans enjeu direct, Still n’entend pas faire tourner

Pour rappel, après l’éventuel demi-point accordé suite à la division des points par deux – ce qui ne concerne que Genk dans ces EPO -, le classement de la phase classique est le second critère. Et La Gantoise (5e) a terminé devant Charleroi (6e).

Malgré ce constat, Edward Still n’entend pas faire tourner son effectif ni faire des essais, ce mardi soir, pour ce déplacement à Genk (21h). Il n'empêche, le critère de la récupération physique sera primordial au moment de coucher les onze noms sur la feuille de match. "Au niveau physique, on a réalisé l’une de nos meilleures prestations de la saison vendredi dernier, a salué l’entraîneur carolo ce lundi.

L’inconvénient d’une telle prestation, d’une telle débauche d’énergie et d’une telle domination, c’est que les joueurs mettent un peu plus de temps pour s’en remettre."

Entre les lignes, il laisse penser que certains titulaires de vendredi seront sur le banc, ce mardi. "Zorgane a énormément joué ces dernières semaines et le ramadan a eu un effet sur son corps que l’on doit prendre en compte. On devra trouver le meilleur équilibre, collectivement, pour pouvoir reproduire la même prestation. Mais on va clairement jouer les trois derniers matchs pour les gagner."

Still emmènera le même groupe que celui de vendredi passé à une exception près: remis d’une légère blessure, Roméo Monticelli (16 ans), qui a signé son premier contrat professionnel la semaine passée, figure pour la première fois dans le groupe élargi.

La sélection (21): Koffi, Kamara, Desprez, Knezevic, Ozornwafor, Bessilé, Andreou, Wasinski, Nkuba, Dalle Molle, Monticelli, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Gholizadeh, Kayembe, Mbenza, Zaroury, Petkevicius, Bayo.

Blessés (6): Van Cleemput, Tchatchoua, Boukamir, Descotte, Ferraro, Badji.

Non-repris (5): Chiacig, Karamoko, Lokembo, Lutte, Donnez.