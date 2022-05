Undav: « Ronaldo ne marque pas à chaque match »

"J’avais le sentiment que, si on marquait ce penalty, nous allions gagner le match car nous aurions tout fermé ensuite, lançait le Danois de 27 ans. Mais je ne blâmerai jamais quelqu’un pour avoir raté un penalty. Quand tu rates une occasion comme celle-là, tu peux passer pour le mauvais gars mais il n’y a pas de mauvais gars à l’Union. Nous perdons tous ensemble et nous gagnons tous ensemble. Dante nous a sauvés plus d’une fois cette saison. Et ce n’est pas à cause d’une occasion ou d’un joueur que nous avons perdu la rencontre."

Premier sur la liste

Rapidement après le coup de sifflet final, Deniz Undav est allé apporter son soutien à Vanzeir qui avait inscrit un penalty en toute fin de rencontre face à Genk au début de l’année 2022 avant d’en rater un quelques semaines plus tard contre Saint-Trond.

"C’est difficile pour Dante qui doit être sûrement le gars le plus déçu dans tout le stade, expliquait Undav. Il était le premier sur la liste des tireurs qui change chaque semaine. Je lui ai dit d’oublier cette phase et que tout le monde aura oublié ce penalty s’il marque mercredi. Il sera alors le héros. C’était un penalty important avec de la pression mais cela arrive d’en louper. Il faut lever la tête et reprendre confiance."

"Nous sommes là pour le soutenir, continuait Felice Mazzù. On ne peut pas incriminer un joueur parce qu’il rate un penalty; cela fait partie du football. Nous allons l’entourer et il sera présent mercredi avec, j’espère, une grosse envie de réagir."

«Nous aurions dû être meilleurs dans certaines situations»

Ce serait réducteur de relier la défaite des Bruxellois au raté de Vanzeir. Durant cette rencontre, les visités ont eu plus d’une possibilité pour passer devant au score mais en manquant de réalisme. "En première mi-temps, nous aurions dû être meilleurs dans certaines situations face au but adverse, rembobinait Casper Nielsen. Si on marque au bon moment, on change la physionomie du match. Nous devons rester positifs car nous avons fait une grosse rencontre mais, en même temps, nous devons marquer. Le football, c’est marquer des buts et il fallait les tuer…"

Pour la première fois, l’Union est restée muette deux rencontres de suite. Mais la statistique ne doit pas gommer tout le travail défensif et l’efficacité des derniers mois (81 buts marqués sur toute la saison). "Est-ce que Ronaldo, Lukaku ou Benzema marquent à chaque match? Non, répondait Deniz Undav. Il ne faut pas être négatif envers les attaquants parce qu’il y a deux matchs sans marquer. J’ai inscrit 25 goals et Vanzeir 13. Nous avons eu des occasions mais, parfois, il y a des moments où ça ne veut pas rentrer. Bruges a très peu d’occasions mais a réussi à marquer: nous devons apprendre de cela."