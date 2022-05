Dante Vanzeir loupe un pénalty face à Bruges, un raté qui coûte cher à l’Union (vidéo)

La rencontre est dominée par les Bruxellois.À la 54e minute, les hommes de Mazzù obtiennent un pénalty, suite à un contact léger de Mechele sur Lazare. C’est Dante Vanzeir qui s’en charge.Le Diable Rouge tente un ballon au ras du sol sur le côté gauche...Mais le cuir passe à côté du poteau, alors que Mignolet était de toute façon parti du bon côté. L’Union n’arrive décidément pas marquer face à Bruges cette saison.

Et l’Union peut se mordre les doigts d’avoir loupé cette occasion.Une vingtaine de minutes plus tard, Hans Vanaken ouvre le score pour les Brugeois.Les Blauw en Zwart inscrivent un second but dans le temps complémentaire et prennent la tête du championnat.

L’Union n’est plus leader de ProLeague.Il reste encore trois matchs aux hommes de Mazzù pour inverser la tendance.