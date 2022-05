Antwerp - Anderlecht: triplé pour Amuzu, les Mauves humilient les Anversois au Bosuil (0-4)

Concernant le onze mauve, Hendrik Van Crombrugge souffre de problèmes au dos et ne sera pas présent dans le but mauve.C’est Verbruggen qui prend sa place. Kompany a reconduit dans son onze le jeune Arnstad, auteur d’une très bonne performance face à Bruges la semaine passée.Delcroix, auteur d’une bonne entrée face aux Blauw en Zwart, fait aussi partie du onze.

L’Antwerp devrait évoluer dans le même système avec Frey à la pointe de l’attaque, malgré un panne longue de six matchs. Verstraete est lui forfait suite à une blessure.

Dessoleil coupable d’une erreur, Amuzu létal

Dans un Bosuil ensoleillé et chauffé à bloc par les supporters anversois, les visiteurs n’ont pas froid aux yeux et se montrent efficaces dès leur première occasion.Dessoleil, pressé par Cullen à la suite d’une passe de Butez, manque complètement sa relance devant son rectangle.Le ballon arrive dans les pieds de Arnstad, Zirkzee transmet le cuir d’une subtile talonnade à Amuzu, et le jeune ailier ouvre le score d’une frappe puissante du droit (0-1, 11e).

Le Sporting met le pied sur le ballon en ce début de rencontre.L’Antwerp ne parvient de son côté pas à construire en possession du ballon. Nainggolan tente sa chance via une frappe lointaine, mais Verbruggen se montre attentif (29e).

À la 44e minute, Arnstad tente un tir surprenant de l’extérieur du rectangle.La frappe est peu puissante, Butez ne bouge pas mais le ballon vient s’écraser sur le poteau.

L’arbitre siffle la mi-temps.Anderlecht mène sur le plus petit des écarts.Les Mauves ont bien géré leurs 45 premières minutes. Peu d’occasions sont à signaler dans ce premier acte, les gardiens n’ont pratiquement rien eu à faire.

L’Antwerp sombre face à la furie mauve

Au retour des vestiaires, Dessoleil perd un ballon en duel face à Kouamé.L’Ivoirien sert alors Zirkzee qui double la marque (0-2, 48e).Nouvelle erreur de Dessoleil, qui passe complètement à côté de son match.

Les Mauves ont la maîtrise et vont continuer à assaillir le rectangle anversois. À la 52e minute, Kouamé reçoit un ballon dans le dos de la défense de l’Antwerp, complètement dépassée depuis le début de la seconde période.L’Ivoirien décale tranquillement le ballon vers Amuzu , démarqué, qui inscrit un doublé (0-3, 52e).Et le calvaire n’est pas fini pour les Anversois.

Quelques instants plus tard, bis repetita: Kouamé est une nouvelle fois oublié sur le côté droit du rectangle, et l’attaquant sert une nouvelle fois Amuzu , esseulé, qui y va de son triplé (0-4, 54e).L’Antwerp a complètement sombré depuis 10 minutes, et le Sporting est sans pitié.

LESCOMPOS:

Antwerp : Butez, De Laet, Seck, Dessoleil, Bataille, Vines, Haroun, Yusuf, Nainggolan, Benson, Frey

Anderlecht : Verbruggen, Murillo, Delcroix, Hoedt, Gomez, Cullen, Kana, Arnstad, Amuzu, Kouamé, Zirkzee

LEDIRECT: